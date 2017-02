Jugendparlament Trier plant Open-Air-Kino

TRIER (ke) Das Trierer Jugendparlament (Jupa) hat sich zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr getroffen. Dabei ging es unter anderem um die Planung von Veranstaltungen wie dem Kino-Abend unter freiem Himmel oder dem Jupa-Cup, einer Sportveranstaltung. Während die Rettung des Jugend- und Kulturzentrums Exhaus mit Applaus aufgenommen wurde, sorgte der Bundestags-Direktkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) für Diskussionen.Zuletzt veranstaltete das Jupa in seiner ersten Legislaturperiode 2013 im Hof des Exhauses ein Freiluftkino. Mitten im Hochsommer störte jedoch die allzu helle Abendsonne, dazu gab es Probleme mit der Technik - die Organisatoren entschieden, das Projekt nicht fortzuführen. Geht es nach dem Willen des Jupa, wird es 2017 eine Neuauflage geben, mit der sich derzeit die Arbeitsgruppe (AG) Kultur und Veranstaltungen beschäftigt. Ioana Nescovici unterrichtete das Parlament über den Stand der Planung: Demnach sollen zwei Filme vorgeführt werden, die alle Altersgruppen ansprechen. Welche Filmtitel gezeigt werden sowie Ort und Zeit seien noch offen. Dass es sich um deutschsprachige Produktionen handelt, stehe - aufgrund von Problemen mit internationalen Filmrechten - aber bereits fest. Nun seien sie noch auf der Suche nach Kooperationspartnern, damit das Vorhaben in diesem Sommer auch umgesetzt werden kann, berichtete die Schülerin des Trierer Humboldt-Gymnasiums.Über die Rettung des Exhauses informierte Anna Sophia Wehrtmann ihre parlamentarischen Kollegen, die diese Nachricht mit Freude aufnahmen. Lange hatte das Jupa zusammen mit anderen politischen Jugendorganisationen für den Erhalt gekämpft. Die Existenz des Jugendzentrums war gefährdet gewesen, nachdem Prüfer Verstöße gegen Brandschutzvorgaben bemängelten und den Betrieb einschränkten. Jetzt ist klar: Die Kosten der Sanierung übernimmt das Land zu 90 Prozent. Der Förderbescheid in Höhe von 3,4 Millionen Euro kommt aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" und wurde vor rund zwei Wochen an Oberbürgermeister Wolfram Leibe übergeben (der TV berichtete).Kontrovers diskutiert wurde die Wahl der Gäste für die geplante Diskussionsreihe "#Blickpunkt". Konkret ging es um den Bundestags-Direktkandidaten der Alternative für Deutschland (AfD) im Wahlkreis Trier. Peter Wollscheid, der die öffentliche Sitzung in Abwesenheit des Vorsitzenden Jonas von der Groeben leitete, sprach sich für eine Einladung aus, schließlich gehöre der AfD-Kandidat einer demokratischen Partei an. Die jungen Parlamentarier blieben unschlüssig, so dass die Entscheidung vertagt wurde.Die nächste öffentliche Sitzung des Jupa findet am 17. März um 16 Uhr statt.