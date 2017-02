Jura-Professor, Clown und Intendant in Konstanz: Wird Christoph Nix Triers neuer Kulturdezernent?

Der parteilose Christoph Nix wäre ein Bewerber, der die Anforderungen an Triers künftigen Dezernenten für Kultur, Recht, Ordnung, Tourismus ziemlich umfassend erfüllt: Der 62-Jährige ist Jura-Professor für Jugendstrafrecht und Bühnenrecht. In dieser Funktion lehrte er seit 1990 unter anderem an der Berliner Universität der Künste und an den Unis in Kassel, Bremen und Zürich.



In den 1980ern machte Nix eine Ausbildung zum Clown und spielte bei dem brasilianischen Regisseur Augusto Boal („Theater der Unterdrückten“). Es folgten Regiearbeiten und Intendanzen, unter anderem ab 1999 am Staatstheater Kassel.

Mit Bewerbungen als Dezernent in Köln (2004) und Leipzig (2008) scheiterte Nix – auch an politischen Querelen innerhalb der Stadträte.



Seit September 2006 ist Nix Intendant am Stadttheater in Konstanz, 2014 wurde sein Vertrag bis 2020 verlängert.

Nix, der zusammen mit dem künftigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier studiert hat und als dessen Freund gilt, hat zahlreiche Fachaufsätze herausgegeben und geschrieben, zum Beispiel das „Praxishandbuch Theater- und Kulturveranstaltungsrecht“ (2015) oder „Das Theater und das Geld. Beiträge zu einer mühseligen Debatte“, in der Edition Theater und Kritik.



Außerdem hat Nix, der aus dem hessischen Ehringshausen stammt, zwei Erzählbände und einen Roman veröffentlicht.

In seiner Zeit als Intendant am Konstanzer Theater seit der Spielzeit 2006/07 hat Nix eine Rücklage von 400.000 Euro angespart und die Zuschauerzahlen an dem Ein-Sparten-Haus (Schauspiel) von rund 90.000 pro Jahr auf rund 110.000 erhöht.



Im Gespräch mit dem TV wollte Nix am Montagmittag "nicht endgültig bestätigen", dass er sich auf die freie Stelle des Kulturdezernenten in Trier bewirbt. Aber: "Die Trierer Kulturlandschaft hat ein großartiges Potenzial, das nicht voll ausgeschöpft ist. Da könnte man schon Lust bekommen, neu zu gestalten."



Die Bewerbungsfrist endet am Donnerstag, 9. Februar. Laut Stadtverwaltung liegen bislang rund zehn Bewerbungen vor. Gewählt wird der neue Beigeordnete im Stadtvorstand am 8. März.