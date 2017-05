Karaoke vor der Porta: Rokken wollen mit Euch das Altstadtfest rocken

Extra: NEUIGKEITEN VOM ALTSTADTFEST

Bald ist es wieder Zeit für das Altstadtfest in Trier: Am Wochenende 23. bis 25. Juni belebt das größte Volksfest der Region die Fußgängerzone zum 37. Mal. Der Sonntag steht dabei unter einem besonderen Motto. Als Tag der (groß-)regionalen Popmusik soll er die regionale Musikszene verstärkt in die Öffentlichkeit bringen, sagt Michael Kernbach, erster Vorsitzender des Musiknetzwerks. "Stadtfeste sind eine optimale Gelegenheit, die Bands aus der Region einem Publikum vorzustellen, das sonst kaum mit dieser Szene in Berührung kommt."Neben der Leiendecker Bloas und Guildo Horn, die fester Bestandteil des Altstadtfests sind, sollen dieses Jahr auch speziellere Musikgenres vertreten sein, kündigt Hanna Landwehr von der Veranstaltungsleitung des Festes an. Das Karaoke-Event der Band Rokken sorgt dafür, dass auch Hardrock- und Metal-Fans auf ihre Kosten kommen.Das Karaoke-Konzert findet am Sonntag, 25. Juni, von 20 bis 23 Uhr auf der Bühne vor der Porta Nigra statt. Die Singenden können im Vorfeld aus einer Liste von 39 Liedern auswählen, darunter "Highway to Hell" von AC/DC oder "Seek and Destroy" von Metallica. Den Text des ausgesuchten Liedes können sie während des Konzerts von einem Bildschirm ablesen.Die Anmeldung ist noch bis zum 5. Juni möglich. Die Liste der Lieder steht auf dem Facebook-Profil der Band und auf www.volksfreund.de . Neben dem ausgesuchten Titel sollen die Bewerber eine Gesangsprobe einreichen. Wer sich traut, kann sich beim Singen filmen und sich über das Facebook-Profil der Band bewerben. Wer lieber etwas anonymer bleiben möchte, kann seine Gesangsprobe unter info@popfarm.de einsenden. Vor dem großen Auftritt haben die Sänger am Sonntagvormittag die Möglichkeit, die Band kennenzulernen und sich schon einmal auf die Bühne zu stellen. "Das soll ihnen helfen, die Angst zu verlieren" sagt Hanna Landwehr. Einige spezielle Gäste aus Trier hätten sich bereits als Sänger angemeldet. Wer das ist, verrät sie nicht.Die Band wurde vor rund zehn Jahren gegründet und hat anfangs Lieder von Iron Maiden und Ozzy Osbourne gespielt, erzählt Michael Kernbach. Er ist ein früheres Mitglied und Mitbegründer von Rokken. Irgendwann sei Luxor, ein Musikclub in Köln, mit der Karaoke-Idee an die Band herangetreten. Mit diesem Konzept hatte Rokken großen Erfolg und spielte unter anderem auf dem Musikfestival in Wacken und auf dem Rock Hard Festival in Gelsenkirchen.Nach und nach habe sich die Band verlaufen, weil die Mitglieder an anderen Projekten arbeiteten, sagt Kernbach. Stephanie Crutchfield, die Sängerin von Rokken, ist zum Beispiel Teil des Teams von Udo Lindenberg, und Michael Brettner, einer der Gitarristen, spielt in der Matthias Reim Band. Andere Mitglieder der Band sind Jörg Bracht, der zweite Gitarrist, Michael Stein am Schlagzeug und Bassist Heiko Wilhelmus.Auf Anfrage von Kernbach versammelt sich die Band nun nochmal in Trier. "Rokken ist perfekt für das Karaoke-Konzert, weil ihre erfahrenen Mitglieder die Singenden gut unterstützen können", sagt Kernbach. "Es braucht also niemand Angst zu haben: Stephanie kann einspringen, falls einer den Text plötzlich vergisst."Ein Video zum Thema gibt es unter www.volksfreund.de/videos Neben Rokken gibt es am Sonntag auch Konzerte der Schüler aus der Modern Music School. Daneben spielen drei Bands aus dem QuattroPole-Bandaustauschprogramm. Neben der Musik bieten die Trie rer Gastronomen in der Gastronomie-Meile Kiezstreet ihre Gerichte an. Das Kinderprogramm, das laut Hanna Landwehr vorheriges Jahr etwas untergangen ist, wird dieses Jahr verstärkt. Zusammen mit der Erlebniswerkstatt Saar gibt es auf dem Kornmarkt, aber vor allem am 25. Juni auf dem Domfreihof zahlreiche Aktivitäten für die Kleinen.