Karl-Marx-Ausstellung 2018 in Trier: Macher stellen Details vor

Die ersten 1000 Flyer auf chinesisch sind bereits im Einsatz in Triers Partnerstadt Xiamen, wo die Trier Tourismus und Marketing GmbH derzeit auf einer Tourismusmesse die Stadt präsentiert. Dr. Rainer Auts, Geschäftsführer der Ausstellung, hofft, bei der Ausstellung im Landesmuseum und im städtischen Museum Simeonstift auf mindestens ebensoviele Besucher wie bei der derzeit laufenden Neroausstellung. Hier war jüngst der 150.000.Besucher begrüßt worden.



Es solle insgesamt rund 500 Leihgaben aus Museen aus ganz Europa und Übersee angefragt werden, um die Ausstellungsflächen der beiden Museen zu bestücken. Im Landesmuseum wird es vor allem um das Werk von Karl Marx gehen, im Museum Simeonstift um den Menschen Karl Marx, seine Familie und sein Leben. Neben der Ausstellung in den Museen wird das Karl-Marx-Haus 2018 seine neue Dauerausstellung präsentieren, das Museum am Dom das Thema "Lebenswert Arbeit" mit einer Ausstellung aufgreifen und viele Kulturinstitutionen ein großes Rahmenprogramm auf die Beine stellen.