Karl Marx ante Porta: Na, wer steht denn da in Trier?

Unschwer zu erkennen: Es handelte sich nicht um eines der üblichen verdächtigen Doubles, sondern sah eher aus wie der leibhaftige Marx. Aber er verharrte in stets derselben Pose, und für Positionswechsel musste er getragen werden. Des Rätsels Lösung: Dieser Karl Marx ist eine ziemlich echt wirkende Figur, hergestellt im Atelier Peter Weiß in Hillesheim (Vulkaneifelkreis). Kein Papp- sondern Wachskamerad. Lebensgroß (1,75 Meter) und fast 30 Kilo schwer.



Der Wachsmarx gehört der Karl-Marx-Ausstellungsgesellschaft, die 2018 die große Landesausstellung zum 200. Geburtstag des berühmten Trierers organisiert. Am Mittwoch stand er Modell für einen Trailer zur Ausstellung. In den kommenden Monaten geht er auf Reisen und wirbt bei Kulturevents und Messen (wie der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin) für die Ausstellung.