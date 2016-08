Katze sitzt in Trier seit Tagen auf hohem Baum fest

Beate Esseln, die in der Eurener Straße wohnt, meldet sich am späten Mittwochnachmittag in der Redaktion des Trierischen Volksfreunds. Sie erzählt, was in ihrer Nachbarschaft derzeit Tagesgespräch ist: Eine Katze ist offenbar einen Baum hinaufgeklettert und findet den Weg nach unten nicht mehr. "Da muss man doch irgendetwas machen können", sagt Esseln.



Vor Ort zeigt sich schnell: Viele Anwohner haben die Situation mitbekommen und wollen helfen. Eine ganze Traube von Kindern steht an der Fichte, mitten auf der Wiese zwischen den Häuserblocks. "Ich kann die Katze sehen", ruft ein Mädchen. Doch das ist wegen der dichten Äste von unten schwierig.



"Aus unserer Wohnung sieht man sie gut", sagt Manuela Maus (35), die mit ihrer Familie im dritten Obergeschoss wohnt.



Tatsächlich: Das Fenster des Kinderzimmers liegt genau auf Höhe der Ebene, auf der die Katze sich aufhält. "Sie geht nicht höher oder tiefer, sondern nur rund", hat Manuela Maus beobachtet.



Keiner weiß, wem die Katze gehört. Eine Frau, die ihre Katze vermisst, kam schon vorbei, stellte aber fest, dass es ein anderes Tier ist. Die Katze im Baum hat ein gepflegtes, hell- bis dunkelbraunes Fell.



Ein Anwohner glaubt, Elemente der Rasse Maine Coon zu erkennen, und dass es sich um ein weibliches Tier handelt: "Ich habe die Katze hier vorher noch nie gesehen, wahrscheinlich wurde sie ausgesetzt. Normalerweise kommt sie von alleine wieder runter, wenn sie Hunger hat."



Seit Tagen harrt das Tier aus - ohne Nahrung. Anwohner verständigten am Dienstagabend die Feuerwehr, die mit der Drehleiter anrückte, damit aber nicht in den Innenhof gelangte und wieder abrückte. Ein Anwohner hat einen anderen Vorschlag: "Vielleicht kann jemand vom Forstamt den Baum so beschneiden, dass er hochsteigen und die Katze wieder zur Erde bringen kann."