Keine Fliegerbombe bei der Handwerkskammer Trier

Die Bombensuche auf dem Gelände der Handwerkskammer in Trier-Nord ist vorerst beendet. Die Kampfmittelexperten, die dort im Vorfeld eines Neubauprojekts gezielt nach Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg gegraben haben, geben Entwarnung. Es wurde nichts Verdächtiges gefunden.Allerdings wurden erst zwei von vier sogenannten „Blindgängerverdachtspunkten“ untersucht. Zwei weitere sollen voraussichtlich im kommenden Frühjahr folgen. „Vorerst ist das Thema für uns abgehakt“, bestätigt Rathaus-Pressesprecher Ralf Frühauf auf TV-Anfrage. Im Falle eines Bombenfundes hätte die Entschärfung am kommenden Sonntag um 9 Uhr beginnen sollen. Der Notfallplan, der Sperrungen von Straßen (darunter die A 602) sowie Einstellung des Bahn- und Schiffsverkehrs vorsieht, kann vorerst in der Schublade bleiben.Hintergründe zu der gestern begonnenen Suche lesen Sie hier