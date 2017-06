Kohlenmonoxid tritt aus Gastherme aus - Alarm in der Trierer Arnoldistraße

Foto: Roland Morgen

(Trier) Elf Einsatzkräfte und ein Rettungswagen sind am Donnerstagabend in die Trierer Arnoldistraße ausgerückt. Der Grund: In einer Wohnung in einem dortigen Dreifamilienhauses hatte der Kohlenstoffmonoxid-Warner ausgeschlagen.