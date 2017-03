Die Laboruntersuchung habe ergeben, dass das am Freitag entdeckte tote Tier mit dem für Vögel gefährlichen H5N8-Virus infiziert war, heißt es beim Landesuntersuchungsamt in Trier. Das Tier sei in einer Parkanlage in Trier-Nord entdeckt worden, erklärt der Sprecher der Trier-Saarburger Kreisverwaltung, Thomas Müller.



Nun wird voraussichtlich ab Sonntag (nach Bekanntmachung) im Kreis Trier-Saarburg eine Stallpflicht für Hühner und andere Nutzvögel verordnet. Betroffen ist das Geflügel in einem 500 Meter breiten Uferrandbereich der Flüsse Mosel, Saar und Sauer sowie in der Stadt Trier in den Gemarkungen St. Matthias, Trier-Zentrum, Kürenz, Ruwer-Maximin und Ruwer-Paulin, so das Veterinäramt in einer Mitteilung. Die Aufstallungspflicht werde vorläufig bis zum 20. Mai gelten.



Für Menschen bestehe keine Gefahr.