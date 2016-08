In der Nacht zum Dienstag war das Auto auf einem Parkplatz an der B 422 zwischen Kordel und Trier-Ehrang völlig ausgebrannt. Einsatzkräfte hatten darin die Leiche gefunden. Wegen der Verbrennungen war das Geschlecht der Leiche zunächst unklar. Eine Obduktion am Dienstag schaffte Klarheit.



Nach der Berichterstattung meldeten sich fünf Zeugen bei der Polizei, die den Hinweisen nachging.

Am Freitagnachmittag teilte die Polizei dann mit, dass die Identität der Toten endgültig feststeht: Es handelt sich um die Halterin, und sie kommt aus dem Kreis Trier-Saarburg. " Die Ermittler konnten bisher keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden feststellen", sagte Polizei-Pressesprecher Uwe Konz.



Die Kriminaldirektion Trier hatte eine Sonderkommission (SoKo) B 422 eingerichtet, um die Todesumstände zu klären. Die Ermittlungen der Sonderkommission sind noch nicht abgeschlossen, denn die Hintergründe sind weiter unklar.