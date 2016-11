Leichenfund in Trier: Frau wurde vermutlich vor vier Jahren ermordet - Haftbefehl gegen 49-Jährigen

Bei Entrümpelungsarbeiten war im September bei Aufräumarbeiten auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in Trier-Nord eine Leiche gefunden worden (der TV berichtete). Die Leiche wurde von der Mainzer Gerichtsmedizin obduziert. Auch das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet. Mittels eines genetischen Fingerabdrucks wurde ihre Identität geklärt.Wie der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Donnerstag mitteilte, handelte es sich bei der Leiche um die sterblichen Überreste einer 57-jährigen Frau aus dem Obdachlosenmilieu. Intensive Ermittlungen hätten den Verdacht ergeben, dass die Frau im Frühjahr 2012 von einem damaligen Bekannten in ihrer eigenen Wohnung getötet wurde. Dies habe sich auch durch Aussagen einer mutmaßlichen Tatzeugin, die nach intensiven Ermittlungen ausfindig gemacht und vernommen werden konnte, erhärtet.Staatsanwaltschaft und Kripo gehen nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Bekannte die Leiche anschließend auf den Dachboden des Mehrparteienhauses brachte und sie dort versteckte. Dort sei sie bis zu ihrem Auffinden mehr als vier Jahre später unentdeckt geblieben.Die Mietwohnung der Frau wurde nach ihrem Verschwinden im Jahr 2012 zwangsgeräumt. Inzwischen hat die Polizei den tatverdächtigen Bekannten identifiziert. Dabei handele es sich um einen 49 Jahre alten Mann, der zur Tatzeit in Trier lebte und wie die Tote dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen sei. Er habe nach der Tat die Region Trier verlassen und befinde sich derzeit wegen eines anderen Tötungsdeliktes in Hessen in Untersuchungshaft.Gegen den Mann, der unter dringendem Tatverdacht des heimtückisch begangenen Mordes steht, wurde nun zusätzlich Haftbefehl erlassen.