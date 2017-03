Lichter in der dunklen Nacht - Ein Plädoyer für die Trierer Innenstadt-Tankstelle

NACHTVERKAUF: DIE LAGE IN SCHWEICH UND KONZ

Extra

Samstagnacht, kurz nach zwei Uhr. Der Heimweg von der Party führt durch die Ostallee, die um diese Zeit natürlich leer und sehr still ist - bis auf einen blau leuchtenden Spritversorger, der rund um die Uhr geöffnet hat. Und der Partygänger denkt: Genau, ich brauche ja noch eine Flasche Mineralwasser. Oder Cola. Oder Zahnpasta. Oder irgendeine andere Kleinigkeit, die er während der regulären Einkaufstour zu normalen Öffnungszeiten vergessen hat.Ein weiterer Heimkehrer hat zwar nichts vergessen, verspürt aber einfach Lust auf ein Eis oder ein letztes Bier. Beide kaufen ein. Bald können sie das nicht mehr, denn der Stadtrat hat gegen die Verlängerung des 2017 auslaufenden Pachtvertrags für die Aral-Tankstelle gestimmt (der TV berichtete mehrmals).Wegen Szenen und Gewohnheiten wie diesen spielt die Tankstelle in Trier eine besondere Rolle. Die blaue Lagune von Pächter Lothar Schmitz ist der einzige rund um die Uhr geöffnete Mini-Markt der Innenstadt. 2011 war der Widerstand gegen die drohende Schließung derart massiv, dass der damalige Stadtrat es sich anders überlegte, doch jetzt scheint der Hammer gefallen.Die Basis der Aufregung, auf deren Wellen die blaue Lagune zum Politikum wurde, ist deshalb die Frage: Warum gibt es keine Spätis in Trier? Spätis - ein Kürzel für Spätkauf oder Spätverkauf - sind kleine Läden, die vom Sixpack bis zur Tiefkühlpizza ein Mini-Sortiment anbieten, manche davon rund um die Uhr. Allerdings hauptsächlich in Berlin, wo es wegen der Spätis auch immer wieder Ärger gibt. Viele der 900 Berliner Spätverkaufsstellen müssen seit 2016 sonntags geschlossen bleiben, so hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. Das gilt für alle Läden, die mehr als Blumen, Zeitungen, Brötchen und Milch verkaufen.Späti, Kiosk, Büdchen, wie auch immer man einen solchen Versorger nennen mag: Hätte ein solches System eine Chance in Trier? Gemessen an der Zahl der Befürworter der blauen Lagune im Internet - 2011 waren es mehr als 4000 auf Facebook - könnte der Eindruck entstehen, dass auch Trier ein gutes Revier für Spätis ist. Das sieht Alfred Thielen, der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Trier, jedoch ganz anders. "Damit ein solcher Späti funktioniert, braucht er eine feste Klientel", sagt Thielen im Gespräch mit dem TV. "Ich sehe in Trier das Potenzial nicht. Aber ich sehe es für Tankstellen."Den zweiten Satz sollte man auf sich wirken lassen, schließlich kommt er von einem Repräsentanten des Einzelhandels. Thielen legt nach: "Die Ostallee ist ein sehr gutes Beispiel. Viele fahren die blaue Lagune an, um schnell zu tanken, das Auto zu waschen, den Reifendruck zu überprüfen oder eine Kleinigkeit einzukaufen. Diese Kombi macht die Anziehungskraft aus, ein Späti oder Kiosk allein würde nicht funktionieren." Thielen betont, er sei nicht gegen Spätis. "Alles, was die Stadt attraktiver macht, finden wir gut."Solange sich das rheinland-pfälzische Ladenöffnungsgesetz nicht ändert, sind Spätis nicht möglich. Paragraf 3 regelt die Lage klar: Verkaufsstellen müssen grundsätzlich an Sonn- und Feiertagen sowie montags bis samstags von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geschlossen sein.Die Stadt Trier hat deshalb keinen Ermessensspielraum. "Ausnahmen sieht das Gesetz nur vor für Tankstellen, Apotheken, Personenbahnhöfe, Flugplätze, Schiffsanlegestellen und sonstige besondere Verkaufsstellen. Hierunter fallen die Spätis nicht", sagt Stadtsprecher Ralf Frühauf.Ebenso wie der Einzelhandelsverband hat aber auch die Stadt Trier kein grundsätzliches Problem mit Spätis. "Die geltenden gesetzlichen Regelungen zu den Ladenöffnungszeiten machen ja durchaus Sinn", sagt Frühauf. "Wenn jemand hier in Trier Waren anbieten will, ohne gegen die gesetzlichen Regelungen zu verstoßen und Arbeitnehmerrechte und Schutzzeiten zu verletzen, wäre vonseiten der Stadt dagegen wohl nichts einzuwenden."Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat eine Idee, wie eine solche Lösung aussehen könnte. Er erinnert sich dabei an seine Studienzeit in Freiburg. "Dort hatte aber jemand das Problem auf für damalige Verhältnisse wirklich innovative und originelle Weise gelöst", erzählt Leibe. So sah diese Lösung aus: "Auch nach 18.30 Uhr, den damals geltenden Ladenöffnungszeiten, und auch sonntags konnte man bei der Automaten-Emma in der Innenstadt die wichtigsten Sachen einkaufen." Das Konzept war offenbar erfolgreich: Den Automaten-Laden, der rund um die Uhr geöffnet hat, gibt es in Freiburg bis heute.Die langen Öffnungszeiten der Tankstelle in der Trierer Ostallee sind zugleich auch Anziehungspunkt für Bewohner von außerhalb der Stadt. Denn weder in Konz noch im Trierer Land gibt es vergleichbare Einrichtungen. In Konz gibt es neben den größeren Geschäften in der Innenstadt und in Könen noch die Total-Tankstelle in der Brunostraße 34 in Karthaus. Sie ist wochentags von 6 bis 22 Uhr und am Wochenende von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Für Karthaus, wo es keine Bäckerei oder ähnliche Angebote gibt, ist die Tankstelle mit Backshop wichtigster Nahversorger. "Bis auf die verkaufsoffenen Sonntage haben wir keine Ausnahmegenehmigungen von den Ladenöffnungszeiten erteilt", sagt Michael Naunheim, der Pressesprecher der Verbandsgemeinde Konz. In der Stadt Schweich gibt es nach 22 Uhr keine Gelegenheit mehr, in Geschäften, Kiosken oder Tankstellen einzukaufen. Die Aral-Tankstelle in der Oberstiftstraße hat bis 21 Uhr geöffnet. Das will Inhaber Arno Wiedemann auch so beibehalten. "In Schweich ist abends kaum noch was los, da lohnt es sich nicht, die Tankstelle länger offen zu lassen. In Trier oder anderen größeren Städten ist das sicherlich anders."