Liegt die neue Kita zu dicht am Trierer Hafen?

Trier. Übelkeit, Schwindel, Erbrechen - das sind laut Aussage vieler Menschen in Pfalzel Symptome, die durch einen Geruch ausgelöst werden. Dessen Quelle liegt im Industriegebiet Trierer Hafen. Knapp 600 Meter vom geplanten neuen Standort der Kita Pfalzel entferntDie Eu-Rec GmbH, eine Recyclingfirma, verwandelt Verpackungsabfälle aus dem Gelben Sack zu Recyclingmaterial. Die an den alten Verpackungen klebenden organischen Abfälle verursachen den Geruch.Die ersten Beschwerden von Anwohnern tauchten Mitte 2014 auf, sie dauern bis heute an. Eine Flut an Auflagen der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat die Geruchsphasen offenbar verringert, aber nicht komplett beendet.Die Behörde hat die Ergebnisse von Messungen veröffentlicht, die am 29. September durchgeführt wurden. Die gemessenen Werte für die Geruchsstoffkonzentration in der Abluft der Anlage lagen demnach um ein Vielfaches über dem Grenzwert von 500 Geruchseinheiten pro Kubikmeter (siehe Hintergrund).Der Neubau der Kita St. Adula soll in der Hans-Adamy-Straße bei den Tennisplätzen des TSC Pfalzel entstehen. Der Stadtrat hat diesem Standort in seiner Septembersitzung zugestimmt. Die Stadt Trier ist der Bauträger, das Bistum gibt einen Zuschuss. Die Standortentscheidung hat heftige Diskussionen ausgelöst. Viele Anwohner wollten eine neue Kita am Standort der alten in der Stiftstraße.Der schlimme Geruch spielte aber offenbar keine Rolle in den bisherigen Schritten der Behörden. Er wird in der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung, die der Stadtrat im September angenommen hat, nicht erwähnt.Der Erste, der eine mögliche Gefahr für die neue Kita auf den Tisch brachte, war Willi Streit, der Inhaber der Eu-Rec GmbH. Er kündigte Widerstand gegen den Bau der Kita an (der TV berichtete). Streits Begründung: "Wenn diese Kita irgendwann dort stehen wird und die Kinder über den Geruch klagen, wird man auch mich fragen, warum ich diese Entwicklung nicht verhindert habe."Streits Vorstoß verhallte nicht ungehört, sondern hat zwei maßgebliche Institutionen aufmerksam werden lassen. Die Trierer Hafengesellschaft ist Trägerin des gesamten Industriegebiets. "Niemand hat bisher mit uns über den geplanten Standort der neuen Kita gesprochen", sagt Geschäftsführer Volker Klassen. "Hier ist schon genug Feuer unterm Dach. Dieses belastete Verhältnis zwischen der Industrie im Hafen und den Wohngebieten wird nicht besser, wenn man eine Kita hier so nah hinstellt."Klassen kündigt an, mit der Stadt Trier über den Standort sprechen zu wollen. Noch ist keine Rede von einem Einspruch oder Widerspruch, wie Willi Streit ihn angekündigt hat. "Wir verweigern den Kindern nicht die Kita", sagt Klassen. "Aber wir wollen die Lage klären."Die Stadt Trier, der Kreis Trier-Saarburg und das Land Rheinland-Pfalz sind die Gesellschafter der Trierer Hafengesellschaft. Stadt und Kreis sorgen im Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal für die öffentliche Infrastruktur.Der Geschäftsführer des Zweckverbands, Markus Guthörl, sieht ebenso wie sein Kollege Volker Klassen Gesprächsbedarf mit der Stadt Trier. "Wir wollen mögliche Probleme ausschließen", sagt Guthörl, der als Anwohner von Pfalzel klar bestätigt: "500 Meter sind kein Hindernis für diesen Geruch. Er betrifft ganz Pfalzel."(GE) pro Kubikmeter ist die Maßeinheit der Olfaktometrie. Sie misst die Wahrnehmungen der Nase. Der Grenzwert, den die Eu-Rec GmbH nicht überschreiten darf, liegt bei 500 Geruchseinheiten. Doch eine Messung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord ergab Ende September wesentlich höhere Werte. Laut Darstellung der Behörde lagen die gemessenen Werte für die Geruchsstoffkonzentration in der Abluft der Anlage bei 2000, 1400 und 1200 GE pro Kubikmeter und damit klar über dem Grenzwert. Die Konsequenz: Die Eu-Rec GmbH darf ihre Anlage seitdem nur mit vorgewaschener Folie und ohne Verwendung der Folienwaschanlage betreiben, bis ein Sachverständiger geprüft und bestätigt hat, dass die Abluftreinigungstechnik geeignet ist, die dauerhafte Einhaltung des Grenzwerts sicherzustellen. Inhaber Willi Streit: "Wir arbeiten an einem neuen Konzept für die Abluft der gesamten Produktion." jpist trotz des Stadtratsvotums noch lange keine wirklich beschlossene Sache. Die Stadt als Träger muss den Bebauungsplan anpassen und dabei auch die sogenannten Träger öffentlicher Belange anhören. Damit gemeint sind alle Behörden und öffentliche Aufgaben wahrnehmende Institutionen, in deren Wirkungsfeld das betreffende Bauprojekt fällt. "Jeder, der in dieser Phase gegen den Standort Einwände erheben will, kann das tun", sagt Baudezernent Andreas Ludwig (CDU). Die Entfernung zum Betriebsgelände der Eu-Rec GmbH habe bei der Auswahl des neuen Kita-Standorts keine Rolle gespielt, räumt der Baudezernent ein. "Hier gilt natürlich das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme." jp