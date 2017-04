Live: Stadtrat Trier tagt zu Karl Marx - Demo vor dem Rathaus

Auf den bei der Demo verteilten Flugblättern steht unter anderem: "Wir sind gegen eine überlebensgroße Statue des berühmten Trierers, geschenkt von der Volksrepublik China, in der Menschenrecht mit Füßen getreten werden." Nach dem Grundsatzbeschluss zur Annahme des Geschenks aus China vor einigen Wochen beschäftigt sich der Stadtrat in seiner heutigen Sitzung mit Details wie der Größe der Statue und dem konkretem Standort. Nach teils heftiger Kritik über die Größe der Skulptur gibt es einen Kompromissvorschlag: Sie soll inklusive Sockel mit 5,50 Metern 80 Zentimeter kleiner werden als anfangs geplant. Der anvisierte Standort nahe der Porta Nigra wird laut Vorlage aber beibehalten. Mitte März hatte sich Trier grundsätzlich für die Annahme des großen Geschenks aus China ausgesprochen.



17.25 Uhr: Thomas Schmitt (CDU) ist neuer Kulturdezernent! Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat den 43-Jährigen zu Beginn der Stadtratssitzung, die um 17 Uhr begonnen hat, vereidigt. Schmitt (CDU) schwor „so wahr mir Gott helfe“ die gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen und hoffe, dass wir gemeinsam viel für die Stadt Trier erreichen können“, wandte sich der aus dem Saarland stammende Schmitt anschließend an Rat und Stadtvorstand. „Herzlich willkommen an Bord, auf eine gute Zusammenarbeit!“, begrüßte Leibe den neuen Kollegen. In der Bank des Stadtvorstandes durfte Schmitt allerdings noch nicht Platz nehmen: Seinen eigentlichen Dienst als Dezernent für Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Einzelhandel, Gastronomie, Landwirtschaft sowie Sicherheit und Ordnung beginnt der 43-Jährige am Dienstag, 18. April.



17.31 Uhr: "Welchen Stellenwert misst der Stadtvorstand der Europahalle für den Kultur-, Messe- und Unterhaltungscharakter der Stadt Trier bei?", will die SPD-Fraktion unter der Überschrift "Zukunft der Europahalle" von Dezernent Andreas Ludwig wissen. Hintergrund ist, dass der bisherige Pachtvertrag der Halle zum 31. Dezember 2017 ausläuft. Seit Januar hätten mehrere Gesprächrunden mit dem Eigentümer des angrenzenden Hotels stattgefunden, Als Zwischenlösung soll die Halle zunächst ein weiteres Jahr betrieben werden, eine langfristige Lösung sei noch nicht gefunden worden. Unter anderem, weil eine millionenschwere Sanierung der Halle notwendig sei. In der nächsten Sitzung des Dezernatsausschusses III will Ludwig über weitere Details informieren.Zurzeit nimmt die Europahalle bzw der Hotelbesitzer als Betreiber keine Veranstaltungen über den 31. Dezember keine Buchungen von VEranstaltungen mehr an. Anfragen werden stattdessen an die MVG MEsse- und Veranstaltungsgesellschaft weitergeleitet. "Es besteht die Gefahr, dass Veranstaltungen und Veranstalter abwandern, wenn nicht bald eine verbindliche Lösung für den Zeitraum nach dem 31. Dezember gefunden wird", sagte Ludwig.



17.40 Uhr: Jetzt ist eine Anfrage der Grünen an der Reihe, die wissen wollen, wie die Stadtverwaltung mit Leerständen in der Innenstadt - insbesondere in der Trierer Neustraße - umgehen will. "Vergleichsweise geht es uns in Trier noch gut", erklärte Oberbürgermeister Leibe. Eine umfassende systematische Erfassung der Leerstände sei auch nicht Aufgabe der Stadt, die damit in Konkurrenz zu Maklern treten würde. Gespräche seitens der Stadt mit Vermietern leerstehender Ladenflächen seien allerdings geplant. Die Einrichtung einer reinen Leerstandsbörse lehne die Stadt ab, bei der Koordination der Leerstände helfe sie allerdings gerne. Selbstverständlich liege es im Interesse der Stadt und der Stadtverwaltung, attraktive Rahmenbedingungen für den Einzelhandel zu schaffen. Der neue Dezernent Thomas Schmitt werde sich dem Thema annehmen, sagte Leibe.



17.46 Uhr: Nun wollen die Grünen von Oberbürgermeister Leibe wissen, welche Rolle Gespräche über Menschenrechte spielen bei der Städtepartnerschaft mit der chinesischen Stadt Xiamen. "Menschenrechte sind bei den Gesprächen immer wieder Thema, auch wenn das nicht gesondert auf den Tagesordnungen steht", sagt Leibe. Auch bei seiner China-Reise, die Leibe am Samstag antritt, werde er als Oberbürgermeister einer mittelgroßen Stadt eher auf kommunaler Ebene agieren. Unter anderem wolle er mögliche Wirtschaftsbeziehungen zwischen Trier und Xiamen ausloten.



17.59 Uhr: Die Grünen haben Rückfragen zur Genehmigung des städtischen Haushalts durch die ADD, die für das Haushaltsjahr 2017 der Stadt die Auflage gemacht hat, noch 4,3 Millionen Euro einzusparen und 2018 2,3 Millionen Euro.