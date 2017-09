Liveticker: Bombenentschärfung und Evakuierung in Trier-Ehrang

Foto: Agentur Siko

(Trier) Trotz amtlicher Warnung vor Sturmböen soll der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der am Montagabend in Ehrang gefunden wurde, wie geplant am heutigen Mittwochabend entschärft werden. Wir berichten live aus Trier-Ehrang. Dossier zum Thema: Bombenfunde