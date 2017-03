Magische Momente und große Gefühle: 8000 Fans feiern die Ehrlich Brothers in Trier

Eine Riege zufällig ausgewählter Schwiegermütter steht auf der Showbühne. Eifrig ziehen die Damen an Schläuchen eines „Teleporters“, der sie verschwinden lassen soll. Die Magier An?dreas (39) und Chris Ehrlich (35) hüllen die Szene in einen hauchdünnen, durchsichtigen Vorhang. Plötzlich geht das Licht aus, und die Schwiegermütter tauchen am anderen Ende der Halle im Scheinwerferlicht auf. Die Zuschauer klatschen und jubeln verblüfft – wie so oft an diesem Tag.



Fanpower Jeweils 4000 Neugierige füllen die Arena Trier bei den Shows am Sonntag. Macht zusammen 8000: So viele waren es an einem Tag in der bestuhlten Arena noch nie! Der Hype um das Brüderpaar aus Bünde in Nordrhein-Westfalen steigert sich Jahr für Jahr. 2015 zauberten die Magier bei einem Besuch in Trier exklusiv für 20 Volksfreund-Leser und hinterließen dabei einen ebenso sympathischen wie faszinierenden Eindruck. Inzwischen halten sie den Weltrekord für die größte Zaubershow mit 38503 Zuschauern im Frankfurter Stadion.



Magischer Mix Zum Erfolgsgeheimnis der Ehrlich Brothers gehören Großillusionen nach Vorbildern wie Siegfried & Roy oder David Copperfield. Neun LKW transportieren die Ausrüstung der Tournee, 100 Helfer wuseln hinter den Kulissen. Das Alleinstellungsmerkmal der Brüder: Sie drehen buchstäblich das große Rad, treten dabei aber auf wie Jungs von nebenan, mit viel Humor und Selbstironie. Bei jeder Gelegenheit binden sie Zuschauer ein und machen sie so zu heimlichen Stars. Der Kontrast zwischen heißen Actionszenen und ruhigen Phasen bietet Abwechslung.

?Bauchredner Andreas Ehrlich nimmt sich gleich am Anfang die Zeit für einen Plausch mit einer Handpuppe, die seinen angeblich geschrumpften Bruder darstellt. Chris echter Kopf taucht dann auf einer riesigen Streckbank auf. Andreas zieht ein paarmal kräftig an einer Kette – und schon hat Chris wieder seine ursprüngliche Größe zurück.



Städteduell Die Stadt Bitburg wird zum Running Gag des Abends. Jemand hat eine Ansage nicht verstanden? „Der ist bestimmt aus Bitburg“, lästert Andreas Ehrlich. Höhepunkt ist ein Städteduell der Zuschauer: Ingo aus Bitburg zaubert gegen Stefan aus Trier. Hinter den beiden Männern stehen versteckt die Ehrlich Brothers und „leihen“ ihnen die Zauberhände. Per Applaus bewertet das Publikum die Kunststücke. Der Wettkampf endet unentschieden. Beide dürfen sich als Sieger fühlen und bekommen jeweils eine DVD mit einem Magie-Workshop.

In der Pause strahlt Stefan Normann übers ganze Gesicht: „Das hat Spaß gemacht. Ich zaubere selbst zusammen mit meinem Onkel. Vor so vielen Leuten zu stehen, war für mich kein Problem.“



Argusaugen Wer einen Trick direkt auf der Bühne verfolgen kann, versucht ihn natürlich zu entlarven. Simone Born aus Badem bei Bitburg darf bei Andreas Ehrlich sogar Hand anlegen und bekommt sein Zauberseil geschenkt. Das fühlt sich ganz normal an. Warum sie es zerschneiden, der Magier es aber wieder zusammenfügen konnte? „Ich kann absolut nicht sagen, wie das funktioniert“, rätselt die Eifelerin später.

Jenny Meinl aus Heimbach (Kreis Birkenfeld) hilft dabei, Münzen durch eine Glasplatte wandern zu lassen – und rätselt ebenso. Marion sprüht ein Bild farbig – und zwar genau so, wie Chris Ehrlich es in einem verschlossenen Umschlag vorausgesagt hat. Unter einem wehenden Tuch wächst ein Modellauto zu einem gewaltigen Monster-Truck. Andreas lässt sich scheinbar zersägen und Chris mit seinen Beinen herumlaufen. Zum Schluss lässt Chris für die sichtlich gerührte Sina eine Rose schweben und zaubert sich so in ihr Herz – und endgültig in die des Publikums.



Wer die Show „Fascination“ verpasst hat oder noch mal sehen will, kann die Zusatzshow am Freitag, 2. Februar 2018, um 19 Uhr in der Arena Trier besuchen. Kartenvorverkauf ab 12. März unter www.ticket.volksfreund.de, TV-Ticket-Hotline 0651/7199-996 oder im TV-Service-Center Trier (Neustraße 91).