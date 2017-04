Mann berührt Kind in Trier unsittlich  Polizei sucht Zeugen

Nach bisherigen Ermittlungen hatte das Mädchen zusammen mit Freunden unmittelbar am Fahrradradweg beim Jugendtreff gespielt. Im Zeitraum zwischen 13.15 bis 13.30 Uhr soll ein Radfahrer die Kinder angesprochen haben. Der unbekannte Mann habe sich dem Mädchen genähert und einen Vorwand genutzt, um die Neunjährige unsittlich im Brustbereich zu berühren. Das Mädchen habe richtig reagiert, sich losgerissen und von dem Mann entfernt. Der Radfahrer sei daraufhin in Richtung Trier-Ehrang weggefahren.



Der Unbekannte soll etwa 60 bis 65 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte graue schulterlange Haare, hatte eine helle Hautfarbe und trug eine schwarze runde Brille und eine beigefarbene Hose. Der Mann wirkte ungepflegt auf die Kinder. Unterwegs war er mit einem blau-grünen Herrenrad, an dessen Gepäckträger ein Korb befestigt war.



Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Mann am Gründonnerstag, 13. April, gegen 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr auf dem Radweg in der Nähe von Trier-Ehrang gesehen und kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden unter Telefon 0651/9779-2223 oder -2290.