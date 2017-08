Martin Schulz kommt in heißer Wahlkampfphase nach Trier

Öffentliche Auftritte hochrangiger Politiker sind die Alpträume ihrer Personenschützer. Wenn am 22. August der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bundesfamilienministerin Katarina Barley nach Trier kommen und ab 15.45 Uhr eine Wahlkampf-Kundgebung vor der Porta Nigra gestalten, werden viele wachsame Augen über die Menschenmenge streifen. Die Rede von Martin Schulz wird gegen 17 Uhr erwartet.



Noch intensiver wird es am Freitag, 15. September, denn dann kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Trier. Wenn sie vor der Porta Nigra in die Menge winkt, gilt Gefährdungsstufe eins. Das heißt: Mit einem Anschlag ist zu rechnen.



Die AfD plant ebenfalls eine Wahlkampfkundgebung vor der Porta Nigra. Am Freitag, 1. September, soll Alice Weidel vom Bundesvorstand der AfD in Trier sprechen. Hier wird es vermutlich lauter werden, der Verein „Für ein buntes Trier gemeinsam gegen Rechts“ hat bereits zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Polizei wird wieder dafür verantwortlich sein, beide Gruppen konsequent voneinander zu trennen.



Die Vorbereitungen solcher Auftritte laufen auf vielen unterschiedlichen Ebenen ab, und manche sind absolut pragmatischer Natur. Die Bewohner und Besucher der Trierer Innenstadt müssen Sperrungen und Busumleitungen hinnehmen. Am Dienstag, 22. August, sowie am Freitag, 15. September, wird die Simeonstraße in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr sowie am Freitag, 1. September, von 18 Uhr bis 21.30 Uhr für Veranstaltungen gesperrt. Die Haltestellen im Margaretengässchen und in der Simeonstraße werden für diesen Zeitraum aufgehoben. Die Busse werden wie am Altstadtfest umgeleitet. In der Christophstraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, die alle vorbeilaufenden Linien anfahren.



Die Abteilung Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamts (BKA) ist für die Sicherheit des Bundespräsidenten, des Bundesverfassungsgerichtes, der Bundesregierung, des Bundesrates und des Bundestages verantwortlich. Weder das BKA selbst noch das Polizeipräsidium Trier verraten Einzelheiten der Personalstärke und der Einsatztaktik. Zur Arbeit des BKA, auch in Trier, gehört wesentlich mehr als die direkte Begleitung der Bundeskanzlerin oder anderer hochrangiger Politiker wie Bundesfamilienministerin Barley durch ein Team von Personenschützern. Das BKA äußert sich hier nur allgemein: „Die Gewährleistung eines sicheren Raumes als Ausdruck professionellen Personenschutzes erfordert eine breite Palette ineinandergreifender unterschiedlicher Maßnahmen.“



Die Umleitungen

:

Die Linie 1 fährt von Euren kommend bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße, Theodor-Heuss-Allee (Ersatzhaltestelle) in die Paulinstraße und dann weiter nach Plan. Für die Rückfahrt gilt die normale Fahrtroute.



Die Linie 2 fährt vom Trierweilerweg kommend bis zur Treviris-Passage, dann über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße und dann weiter über den Hauptbahnhof nach Heiligkreuz. Bei der Rückfahrt von der Porta Nigra kommend fahren die Busse eine Umleitung über Treviris, Walramsneustraße, Böhmerstraße, Ersatzhaltestelle Zurlaubener Ufer und dann weiter die normale Route.



Die Linie 3 von Igel bzw. Feyen kommend fährt ab der Treviris-Passage über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße und dann weiter über den Hauptbahnhof und Kürenz zum Weidengraben oder nach Tarforst. Für die Rückfahrt gilt die normale Fahrtroute.



Die Linie 4 beginnt und endet am Hauptbahnhof.



Die Linie 5 von der Weismark kommend fährt bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße, Theodor-Heuss-Allee, Nordallee und dann weiter die normale Route. Für die Rückfahrt gilt die gewohnte Streckenführung.



Die Linie 6 fährt aus Tarforst kommend bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße und endet am Simeonstiftplatz. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.



Die Linie 7 fährt von Pfalzel kommend bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße und dann weiter nach Plan. Von Porta Nigra kommend fahren die Busse die Umleitung über Treviris-Passage, Walramsneustraße, Böhmerstraße, Ersatzhaltestelle Zurlaubener Ufer und dann weiter die normale Route.



Die Linie 8 fährt von Mariahof kommend bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße, Theodor- Heuss-Allee, Brüderkrankenhaus und dann weiter nach Plan. Für die Rückfahrt gilt die normale Route. Im Baustellenbereich Moselstraße (Cinemaxx) befindet sich keine Haltestelle.



Die Linie 81 fährt von Igel bzw. Euren kommend bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße, Hauptbahnhof und dann weiter die normale Route. Für die Rückfahrt gilt die normale Fahrtroute.



Die Linie 82 fährt von Mariahof kommend bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße bis zum Hauptbahnhof. Für die Fahrten ab Hauptbahnhof gilt die normale Fahrtroute.



Die Linie 83 fährt von Feyen bzw. Weismark kommend bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße, Hauptbahnhof und dann weiter nach Plan. Für die Fahrten in Richtung Feyen bzw. Weismark gilt die normale Fahrtroute.



Die Linie 84 fährt in beide Richtungen die normale Fahrtroute.



Die Linie 85 fährt von der Wilhelm-Leuschner-Straße kommend bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße und dann weiter nach Plan. bei der Rückfahrt fahren die Busse von der Porta Nigra kommend eine Umleitung über Treviris-Passage, Walramsneustraße, Böhmerstraße, Ufer, Ausoniusstraße und Lindenstraße in Richtung Maarviertel.



Die Linie 86 fährt von Ruwer kommend über Paulinstraße und Christophstraße (Ersatzhaltestelle) zum Hauptbahnhof. Ab Hauptbahnhof fahren die Busse bis Theodor-Heuss-Allee, warten ihre Abfahrtszeit ab und fahren dann direkt in die Paulinstraße und von dort weiter die normale Route.



Die Linie 87 fährt von Quint kommend bis zur Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee und Ersatzhaltestelle Christophstraße zum Hauptbahnhof. Bei der Rückfahrt von Hauptbahnhof kommend fahren die Busse eine Umleitung über Treviris-Passage, Walramsneustraße, Böhmerstraße und Ersatzhaltestelle Zurlaubener Ufer. Im Baustellenbereich Moselstraße (Cinemaxx) befindet sich keine Haltestelle.



Für Fragen zur Umleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung.