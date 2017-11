Martinsumzüge in Trier: Ich gehe mit meiner Laterne

Im November finden zahlreiche Martinsumzüge im Stadtgebiet statt, an denen laut Verwaltung bis zu 500 Kinder teilnehmen. Die Autofahrer werden um besondere Rücksicht in der Dämmerung gebeten. Es sind folgende Umzüge geplant. Es sollen noch weitere hinzukommen.Mittwoch, 8. November:, 19.30 Uhr, ab Bürgerhaus (Franz-Georg-Straße) durch umliegende Straßen und wieder zurück.Donnerstag, 9. November:, 18 Uhr ab Achterweg und Unterführung zum Sportplatz., 18 Uhr, ab Kirchplatz, Straße Am Mariahof, Hofgut, Trebetastraße zur Wiese südlich des Hofguts (hinter dem neuen Wohngebäude).Freitag, 10. November:, 17.30 Uhr, Marktplatz, Oberstraße und wieder zurück., zwei Umzüge, 17.45 Uhr, Wendekreis Kindertagesstätte St. Augustinus/Keune-Grundschule, Kohlenstraße, Kleeburger Weg und Uni-Campus II, Behringstraße. 18 Uhr ab Maronenhain, gemeinsames Finale auf dem „Jahreszeiten“-Parkplatz. Pfalzel, 18 Uhr, nach der Andacht über Residenz-, Steinbrück-, Ring- , Hans-Adamy-Straße bis zur Bastion., 18 Uhr, ab dem Hof der Karl-Berg-Musikschule (Paulinstraße 42 b/c), Porta Nigra- Platz, Kreuzung Nordallee, Engel- und Maarstraße zur Kirche St. Martin., 18 Uhr, Pfarramt, Lindscheid-/Turmstraße zum alten Sportplatz., 18 Uhr, ab Vorplatz Kirche St. Agritius, Berg-, Hettner-, Hermes-, Egbert-, Schützen-, Helenen- und Agritiusstraße., 18 Uhr, ab Kirche St. Anna, Auf der Ayl, Olewiger Straße, Brettenbach und Wiese am Kloster., 18.30 Uhr, ab Grundschule, Humboldt-/Marienholzstraße, Im Paulinsgarten und Rheinstraße zum Festplatz Hüsterwiese., Der Martinszug im Stadtteil Heiligkreuz beginnt mit einer kurzen Einstimmung um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Maternus im Karlsweg. Von dort führt der Zug durch die Trevererstraße zum Abenteuerspielplatz und zurück zur Kirche., 18 Uhr, ab Marienstiftskirche.Samstag, 11. November:, 18 Uhr, ab Abteiplatz, Matthias-, Aul-, Eucharius-, Töpferstraße, Auf der Steinrausch, Rode- und Matthiasstraße zurück zum Platz., 18 Uhr, ab Kirche über Am Hötzberg, Im Sarkberg, Zum Schombert und zurück., 18 Uhr, vom Kindergarten Auf der Bausch zum Waldparkplatz., (Markuskapelle), 18 Uhr Gottesdienst, dann Umzug., 18.30 Uhr ab Schulhof, Georg-, Irscher- Hockweiler und Wenzelbachstraße zum Sportplatz.Sonntag, 12. November:, 17.30 Uhr, ab Halle, Jakob-Kneip-Straße, Zum Höchst, Brubacher Weg zum Bolzplatz., 17.45 Uhr, ab Kirche, Georgsbrunnen, Burgmühlen-/Eligiusstraße, Helenenbrunnen, St. Helena-/ Dronkestraße und Vor Plein., 18 Uhr, Grundschule Taubenbergstraße, Schwarzer Weg, Ziegelstraße und zurück., 18 Uhr Gottesdienst, dann über Jahn- und Eifelstraße, Im Schankenbungert, Spiro- und Jahnstraße zum Bolzplatz., 18 Uhr, Pfarrkirche, Bornewasser-, Valerius-, Grimm-, Händel-, Gratian- und Clara-Viebig- Straße, Sportplatz zum Pfarrzentrum., 18.30 Uhr, ab früherem Feuerwehrgerätehaus, Ahr-/Luzienstraße, Im Großen Garten und Neuwiese zum alten Weinbergsgelände.Montag, 13. November:, 17.30 Uhr, ab Kindertagesstätte Am Bach, Kleingartenanlage und wieder zurück., 18 Uhr Gottesdienst, dann Bärenfeldstraße, Patert Loskyll-Weg, zum Bauspielplatz., 19 Uhr, ab Bürgerhaus, Franz-Georg-Straße, Richtung Verteilerkreis, Thyrsusstraße, Grundschule und wieder zurück.Dienstag, 14. November:, 17.30 Uhr, ab Lebenshilfe-Kita (Louis-Pasteur-Straße 12) über Robert-Schuman-Allee, Campus II der Universität und zurück zur Kita., 18.15 Uhr Gottesdienst, dann ab Kirche Im Sabel, Magnerich- /Römerstraße, Im Hospitalsfeld zum Hof der Grundschule.Weitere Infos gibt es im Internet auf der Seite der Stadt Trier unter www.trier.de