Mehr Bauland für Trier: Verwaltung empfiehlt Brubacher Hof

Wo und in welcher Form soll in Trier in den kommenden zwei Jahrzehnten Bauland erschlossen werden? Der Streit um diese letzte strittige Frage in der Diskussion um den neuen Flächennutzungsplan 2030 nimmt noch einmal Fahrt auf. Denn Baudezernent Andreas Ludwig hat sich – wie im Dezember angekündigt – nun festgelegt: „Wir schlagen dem Stadtrat vor, sich für das Gebiet Brubacher Hof zu entscheiden.“



Vor allem die zügige Realisierbarkeit habe im Vergleich mit dem zwischen Euren und Zewen gelegenen Bereich Langenberg den Ausschlag gegeben. „Die Baulandreserven in Trier werden in fünf Jahren zu Ende gehen. Dann könnten wir auf der Höhe bei Mariahof so weit sein, um dort bauen zu können.“



Es geht konkret um eine Gesamtfläche von 30 Hektar. Ackerflächen, die sich derzeit noch im Besitz von 106 Eigentümern befinden. Am Ende würden davon etwa 23 Hektar als Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Rund 110 Wohneinheiten in Form von Mehrfamilienhäusern (60 Prozent) und Einfamilienhäusern (40 Prozent) könnten dort nach und nach entstehen. 2000 bis 2500 zusätzliche Menschen würde das für den Stadtteil Mariahof bedeuten.

Obwohl ein solcher Bevölkerungszuwachs nach Angaben der Verwaltung einen deutlichen Schub für die Infrastruktur von Mariahof bringen würde, sind viele Bewohner des Stadtteils gegen ein neues Baugebiet. Mehr als 2500 Widersprüche hat die Stadtverwaltung in 80 Stellungnahmen und Unterschriftenlisten gezählt. Zu den strikten Gegnern gehören auch Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion und von den Grünen.



Es ist vor allem die Angst vor zusätzlichem Verkehr und die Sorge um eine Beeinträchtigung des FFH-Naturschutzgebiets Mattheiser Wald, die im teilweise erbittert geführten Protest als Gegenargumente angeführt werden.



„Wir können beides bewältigen“, äußert sich Baudezernent Ludwig am Donnerstagnachmittag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz überzeugt. Am Abend davor hatte er zwei Stunden lang mit den Vertretern der Fraktionen diskutiert.



„Wenn das Baugebiet kommt, werden der Ausbau der Aulbrücke und der Kreisverkehr am Mattheiser Weiher fertig sein“, verspricht Ludwig. Die Verkehrsknotenpunkte an der Kreuzung Stresemannstraße und an den Kaiserthermen könnten mit dem Geld aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ebenso finanziert werden, wie Schallschutz entlang der Hauptverbindungsstraßen. Und eine zu große Belastung für den benachbarten Mattheiser Wald sei durch eine intelligente Wegeführung zu vermeiden.



Die Stimmung dort war nicht entspannt, zumal noch nicht absehbar ist, wie die Abstimmung über den Verwaltungsvorschlag ausgehen wird. Denn während SPD und FDP eindeutig für Brubacher Hof sind, ist die CDU gespalten. „Wir werden die Abstimmung in der Fraktion freigeben“, kündigte Fraktionssprecher Udo Köhler auf TV-Anfrage an. Die Grünen sind ebenso gegen die Vorlage wie die Unabhängige Bürgervertretung Trier (UBT).



Dort wird dem Wunsch aus Euren und Zewen mehr Gewicht gegeben, die ein Zusammenwachsen der Stadtteile wünschen. Allerdings ist nach Einschätzung der Verwaltung absehbar, dass sich die Entwicklung am Langenberg angesichts schwieriger Besitzverhältnisse (1200 Eigentümer), die komplizierte Verkehrserschließung und wegen der Existenzgefährdung für die Firma Bösen um Jahrzehnte verzögern könnte.



„Langenberg ist kein schlechtes Gebiet“, sagt Baudezernent Ludwig. „Aber für die Entwicklung würde einfach zu viel Zeit vergehen.“ Zusätzliches Bauland für Euren und Zewen sieht die Planung der Stadt dennoch vor. 11,6 Hektar Bruttofläche könnte in „Euren Süd“ entstehen. Gespräche gebe es auch über neue Flächen im Süden von Zewen. „Wir wollen den Langenberg als langfristige Entwicklungsreserve über die Dauer des Flächennutzungsplans hinaus weiter verfolgen.“ So geht es nun weiter Im Flächennutzungsplan 2030 legt die Stadtverwaltung fest, welche Flächen in den nächsten Jahrzehnten zum Beispiel für Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen oder Freizeitangebote vorgesehen sind. Insgesamt 111 Hektar zusätzlich benötigt die Stadt nach Abstimmung mit den Landesbehörden für den Wohnungsbau. Um diese Zahl zu erreichen, muss sich der Stadtrat entweder für den Bereich Burbacher Hof/Mariahof oder Langenberg zwischen Euren und Zewen entscheiden.

Zeitplan: Wenn sich der Stadtvorstand am Montag auch offiziell für die Beschlussvorlage ausgesprochen hat, muss der Stadtrat in seiner Sitzung am 8. März darüber entscheiden. Davor wird die Vorlage im Bauausschuss und in den Ortsbeiräten Mariahof, Heiligkreuz, Euren und Zewen zur Sprache kommen. Meinungen der Fraktionen UDO KÖHLER (CDU): „Wir sind in der Fraktion in einer stetigen Diskussion über dieses Thema. Voraussichtlich werden wir nicht geschlossen dafür oder dagegen sein. Deshalb werden wir noch weiter diskutieren und die Abstimmung in der entscheidenden Ratssitzung für unsere Mitglieder freigeben.“



SVEN TEUBER (SPD): „Unsere Fraktion sieht die Notwendigkeit für bezahlbaren Wohnraum. Deshalb brauchen wir möglichst viele zusätzliche Flächen, die bei Bedarf als Baulandreserven genutzt werden können. Wir begrüßen den Vorschlag Brubacher Hof, halten langfristig aber auch den Langenberg für notwendig.“



PETER HOFFMANN (GRÜNE): „Eine Bebauung von Brubacher Hof ist mit uns nicht zu machen. Es geht der Verwaltung vor allem um eine möglichst schnelle Bebauung. Für die Verkehrsprobleme kann aber keine tragbare Lösung geschaffen werden. Über Akzeptanz oder Ablehnung der Bevölkerung darf man nicht hinwegsehen.“



TOBIAS SCHNEIDER (FDP): „Die Vorlage der Verwaltung kommt uns entgegen. Wir haben uns schon vor über einem Jahr für den Brubacher Hof entschieden. Langenberg ist wegen der Besitzverhältnisse kaum realisierbar. Natürlich hat auch Brubacher Hof Nachteile. Die FDP-Fraktion hat sich aber bereits klar darauf festgelegt.“



CHRISTIANE PROBST (UBT): „Wir sind über die Vorlage der Verwaltung enttäuscht, weil sie den Willen zahlreicher Menschen in Mariahof nicht berücksichtigt. Das einzige Argument ist die schnelle Realisierbarkeit. Wir haben in der Fraktion freie Abstimmung. Ich gehe aber davon aus, dass wir dem Vorschlag nicht folgen.“



MICHAEL FRISCH (AFD): „Die AfD-Fraktion hat sich noch nicht festgelegt. Grundsätzlich halten wir es für besser, Wohnraum durch eine Verdichtung bereits bebauter Flächen zu schaffen, als durch Neubaugebiete eine immer stärkere Bodenversiegelung zu betreiben. Qualität statt Quantität sollte der Grundsatz sein.“



THERESIA GÖRGEN (DIE LINKEN): Leider war von der Fraktion der Linken am Donnerstag keine Aussage zu dem Thema zu erhalten.