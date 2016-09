Wie die Polizei berichtet, hoben in der Nacht von Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Täter in der Saarstraße, der Aulstraße sowie Auf der Weismark insgesamt drei Gullideckel aus und legten sie in unmittelbarer Nähe ab. Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise an die Polizei Trier, 0651/9779-3200.