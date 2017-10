Meine Hilfe zählt: Die Sieger im September - Einsatz für Tanzen und Sport, der alle einschließt

Trier Wilfried Kootz bedankt sich im Namen des "Tandem Medienteams der Special Olympics Landesspiele" bei allen, die für die Gruppe gestimmt und sie so zum Sieger gewählt haben. "Das zeigt die große Anerkennung für die Menschen mit Behinderung, die im Tandem-Team aktiv sind, und, dass ihre Arbeit geschätzt wird", ist der Presseverantwortliche der Special Olympics Rheinland-Pfalz überzeugt.Bei den Landesspielen der Special Olympics traten in diesem Sommer in Trier Athletinnen und Athleten in mehreren Sportarten zum Wettkampf an. Geistige Behinderungen waren bei diesen Olympischen Spielen kein Ausschlussgrund für eine Teilnahme. Im Gegenteil: Den Organisatoren ging es gerade darum, dass alle mitmachen können. Folglich wirkten auch bei der Berichterstattung zum Ereignis Menschen mit und ohne Behinderung im Tandem-Medienteam zusammen. Die Gruppe ist offiziell dem Verein "Special Olympics Rheinland-Pfalz" angegliedert.Dabei habe sich auch die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Trier hervorragend bewährt, meint Kootz. Bei künftigen Vorhaben wolle man darauf aufbauen und das gelungene Pilotprojekt verstetigen. "So ist eine Teilnahme an den Bundesspielen nächstes Jahr im Mai in Kiel in der Planung, wo wir über unsere Athleten inklusiv berichten werden", kündigt er an. Ferner ist für den November in Trier eine Fotoausstellung geplant, die die bereits geleistete Arbeit des Medienteams während der Wettkämpfe in diesem Sommer dokumentiert.Über Anerkennung freut sich auch der Trierer Christian Klein, den Freunde als engagierten Fürsprecher des Tanzsports nominiert hatten. Die Mehrheit der Leserinnen und Leser zeigte sich überzeugt und bescherte den September-Sieg. "Besonders freuen würde mich, wenn der Preis als Werbung für den Tanzsport wirkt", meint Klein. Die persönliche Begeisterung für das Tanzen brachte ihn gemeinsam mit seiner Frau Kerstin bis in den Profi-Wettkampfbereich, in dem sie noch heute aktiv sind. Und daraus wuchs der Einsatz für diese Sportart, die auf einer der ältesten Kulturtraditionen der Menschheit fußt. Als Vorsitzender des "Tanzsportcubs Treviris" setzt sich Klein für den Erhalt dieses Kulturguts ein. Als jüngstes Vorhaben hat man nach den Sommerferien eine Kindertanzgruppe gegründet. "Sieben Kinder haben sich rasch gemeldet. Wir würden das jetzt gerne noch auf zwölf ausbauen", berichtetet der Vorsitzende. Zwei Trainerinnen betreuen die Nachwuchstänzerinnen und -tänzer beim Training in der Sporthalle am Römersprudel in Trier-Feyen.Ein weiteres Vorhaben sei der Ausbau einer Zusammenarbeit mit den beiden anderen Tansportvereinen in Trier. Aktuell plane Treviris beispielsweise für alle offene Workshops im Bereich Standard-Tanz, zu denen externe Trainer eingeladen werden. Ein gelungener, erster Baustein der Kooperation seien die Trier-Mosel-Tanzsporttage. Dieses große Turnier werde schon gemeinsam organisiert, anders sei das bei einem Budget von rund 15 000 Euro kaum zu stemmen. Mit den Vorbereitungen für das Turnier im kommenden Jahr an Pfingsten habe man schon begonnen. Die Suche nach Tanzpaaren und Wertungsrichtern für den geplanten Termin laufe auf Hochtouren.Im September stimmten beim Ehrenamtspreis 650 Leser ab, davon 337 online. Insgesamt sind es damit in diesem Jahr bereits 6 335 Stimmen für Respekt!-Kandidaten. Die Gewinner-Gruppe in der Jahresabstimmung erhält ein Preisgeld in Höhe von 5 000 Euro für ihr ehrenamtliches Engagement. Der Einzelsieger wird mit einer hochwertigen Reise belohnt.Alle Infos, vor allem, wie man Kandidat wird, natürlich auch online unter: www.volksfreund.de/respekt . Die neuen Gruppen-Kandidaten für Oktober werden bald vorgestellt.