„Biste braun – kriegste Frau’n“, so lautet eine der Lebensweisheiten von Mickie Krause. Die hat der Mann mit der Langhaarperücke am Freitag auf der Trierer Wiesn präsentieren - zusammen mit weiteren Partyhits wie „Schatzi, schenk mir ein Foto“. Außerdem war an diesem Abend die Band Maxxx mit dabei – mit Charthits, Popklassikern und Rocksongs.