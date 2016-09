100 Kilometer pro Stunde sind erlaubt - er war mit 203 km/h unterwegs. Ein Motorradfahrer war der negative Rekordhalter bei einer Geschwindigkeitsmessung mit einem so genannten "Provida-Fahrzeug" der Polizeiautobahnstation Schweich. Der 24-jährige Raser war nach Angaben der Polizei auf der A 602 in Fahrtrichtung Trier unterwegs. Nach Abzug der Toleranz war er immer noch 93 km/h zu schnell. Ihn erwartet nach Abzug von zwei Punkten auf seinem 8-Punkte-Konto in Flensburg ein Fahrverbot von drei Monaten. Darüberhinaus sei eine Geldbuße von 600 Euro fällig, berichtete die Polizei.



Neben einer weiteren Anzeige wegen wurden auch noch acht Verwarnungen erteilt.