Laut Polizeiangaben soll am Trierer Hauptbahnhof der 38-Jährige leere Glasflaschen zertrümmert und Reisende belästigt haben, woraufhin er von den Beamten am Freitagabend kontrolliert wurde. Die Überprüfung des Mannes habe ergeben, dass dieser per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gesucht werde. Weil er in der Vergangenheit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet habe, sei er zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.100 Euro verurteilt worden. Da der 38-Jährige diesen Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht. Dort verbüßt er jetzt für 110 Tage eine Ersatzfreiheitsstrafe.