Mit dem Elektroschocker verletzt: Frauen wollen Taxifahrerin ausrauben - Polizei nimmt Verdächtige fest

Versuchten schweren Raub wirft die Polizei Trier zwei tatverdächtigen Frauen vor. Sie sollen am Montagabend gegen 19.30 Uhr versucht haben, eine Taxifahrerin auszurauben. Nach Angaben der Polizei soll sich der Überfall auf einem schlechtbeleuchteten Parkplatz an der Mäusheckerschule zwischen Ehrang und Pfalzel abgespielt haben. Dorthin hatten zwei Frauen eine 59-jährige Taxifahrerin gelotst, deren Wagen sie gegen 19.30 Uhr in der Trierer City bestiegen hatten. Als Ziel gaben sie der Taxifahrerin den Trierer Stadtteil Ehrang an.



Auf dem Parkplatz an der Schule angekommen attackierten die Frauen die Taxifahrerin mit einem so genannten Elektroschocker. Die Frau wurde durch den Angriff verletzt, es gelang ihr jedoch, aus ihrem Fahrzeug zu flüchten und Hilfe durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer zu alarmieren, teilte die Polizei mit. Selbst auf der Flucht habe eine der Täterinnen die Taxifahrerin noch verfolgt und sie ein weiteres Mal mit dem Elektroschocker verletzt. Nachdem Passanten der Frau helfen wollten, ergriffen die Täterinnen die Flucht in Richtung Ehrang/Quint.



Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte die Polizei die beiden 28 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe stellen. Die beiden Frauen stammen laut Polizeisprecher Uwe Konz aus Trier. Sie wurden vorläufig festgenommen und verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam. Heute sollen sie dem Haftrichter vorgeführt werden.



Weil die Polizei weitere Zeugen der Tat sucht, liefert sie folgende Beschreibungen der beiden Frauen: Sie waren zwischen 1,50 Meter und 1,70 Meter groß und auffallend korpulent. Eine trug eine helle Hose und einen Kapuzenpulli, die andere einen hellen Kapuzenpulli mit schwarzer, ärmelloser Weste.



Die Taxifahrerin wurde durch die Angriffe mit dem Elektroschocker verletzt und zur Behandlung in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Täterinnen machen können, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.