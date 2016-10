Nachdem unsere Zeitung die Mail an das Polizeipräsidium Trier weiterleitete, liefen die Ermittlungen an. In der Nachricht wird behauptet, dass unter anderem auch in Geschäften in der Region Waren mit einer gesundheitsgefährdenden Substanz versetzt worden seien. Laut der gestern Abend gemeinsam von LKA und Trierer Polizei verschickten Mitteilung hat das betroffene Unternehmen die entsprechenden Waren aus den Regalen entfernt. Es werde nun ermittelt, ob es sich tatsächlich um einen Erpressungsversuch handelt und inwiefern die in der anonymen Nachricht gemachten Angaben zutreffen, teilte die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit.