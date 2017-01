Mögliches Tötungsdelikt in Trier-Pfalzel: Frau soll Ehemann mit Messer attackiert haben

Symbolfoto Foto: dpa

(Trier) Eine Frau soll Medienberichten zufolge am Samstagabend in Trier-Pfalzel ihren Ehemann mit einem Messer attackiert haben, der Mann sei an den Verletzungen gestorben. Die Staatsanwaltschaft will sich um 14 Uhr zum Fall äußern.