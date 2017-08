Motorradfahrer bei Unfall auf L 143 schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war der 22-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Trier mit seinem Motorrad auf der L 143 aus Richtung Korlingen in Fahrtrichtung Tarforst unterwegs. In der Rechtskurve hinter dem sogenannten „Filscher Häuschen“ verlor er aus bisher ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Suzuki DR 650 und rutschte in Richtung der Leitplanke.

Das Motorrad glitt unter der Leitplanke hindurch und blieb dahinter fast unbeschädigt liegen. Der Fahrer konnte sich von dem Motorrad lösen und rutschte über die Fahrbahn. Hierbei wurde er schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt.



Glücklicherweise kam es nicht zur Kollision mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Zunächst wurde aufgrund der unklaren Verletzungen ein Rettungshubschrauber alarmiert.



Vor Ort erwiesen sich die Verletzungen als nicht lebensbedrohlich, sodass der Motorradfahrer, der keine Motorradschutzkleidung trug, mit einem Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier in ein Trierer Krankenhaus gebracht wurde.



Die Fahrbahn wurde bis zum Ende der Bergungsarbeiten für 45 Minuten voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.



Im Einsatz befand sich ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier sowie zwei Streifenteams der Polizeiinspektion Trier.