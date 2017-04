In der Trierer Straße Im Geimersfeld hat am Montagabend gegen 22.30 Uhr ein Motorroller gebrannt. Das Feuer griff von der Maschine auf einen nahen Baum, eine etwa zwölf Meter hohe Tanne, über. Ein zwölfköpfiger Löschzug der Trierer Feuerwehr löschte das Feuer. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Der Motorroller brannte vollständig aus, der Baum wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich. Wie es zu dem Feuer kam, steht noch nicht fest. Brandstiftung wird jedoch nicht ausgeschlossen. In den vergangenen Monaten hat es in Trier-West/Euren bereits mehrmals gebrannt.