Mülltonne in Brand: Feuerwehreinsatz in Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

(Trier) Mehrere Löschzüge der Trierer Feuerwehr sind am frühen Dienstagabend in der Afa in der Dasbachstraße im Einsatz gewesen. Der Grund: Feuer in einem Mülleimer.