Nach 15 Jahren: Eifeler Band Jupiter Jones macht Schluss

DIe Auflösung gab Jupiter Jonesundbekannt. „Wir haben in diesem Jahr immer deutlicher gemerkt, dass sich der Fokus von einigen in der Band in andere Richtungen verschoben hat. Berufliches, Privates und Familiäres haben immer mehr Zeit in Anspruch genommen. Gleichzeitig läuft unser fast erwachsenes Baby JUPITER JONES zwar recht leichtfüßig durch die Welt, braucht aber nach wie vor sehr viel Aufmerksamkeit. Die können aber nicht mehr alle so aufbringen wie es die Band verdient hat, andererseits kommt ein erneuter Besetzungswechsel für uns überhaupt nicht in Frage“, heißt es in der Mitteilung von den Bandmitgliedern Sascha, Sven, Hont und Becks.Die Band, die einst im Trierer Probenraumbunker und später viele Jahre lang in Wittlich probte, wird in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Konzerte und Festivals spielen – danach wird Schluss sein. Jupiter Jones hatte sich ab 2002 mit beherztem Punkrock eine große Fanbase erspielt. Der Bekanntheitsgrad wuchs aber noch gewaltig mit dem Erfolg der Single „Still“, die im Jahr 2011 zum meistgespielten Song im deutschen Radio wurde. Im Jahr 2014 verließ Sänger Nicholas Müller die Band. Er wurde durch den ebenfalls aus der Eifel stammenden Sven Lauer ersetzt, mit dem die Band das Album „Brüllende Fahnen“ (2016) aufnahm, das aber auf eher geringe Resonanz stieß.