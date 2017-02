Nach Brandstiftung in Trierer Jugendamt: 25-Jähriger und 16-Jähriger angeklagt

Wie die Trierer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wird den beiden Tatverdächtigen zur Last gelegt, in der Nacht zum 21. Oktober vergangenen Jahres in das Jugendamt der Stadt Trier am Augustinerhof eingestiegen zu sein, um dort nach lohnenswerter Beute zu suchen, und das Gebäude anschließend in Brand gesetzt zu haben.



Nach den Ermittlungen der Kripo hält die Staatsanwaltschaft es für wahrscheinlich, dass die beiden Männer in der Tatnacht über ein damals am Gebäude angebrachtes Gerüst in den dritten Stock des Gebäudes gelangt und dort über ein auf Kipp stehendes und von ihnen eingedrücktes Fenster in ein Büro eingestiegen. Sie hätten mehrere Büroräume durchsucht und mehrere Gegenstände gestohlen, unter anderem fünf Computermodems, die sie später verkaufen wollten. Zudem hätten sie Wände mit abfälligen Parolen gegen das Jugendamt und dessen Mitarbeiter beschmiert. Als die Tatverdächtigen erkannt hätten, dass sie Spuren hinterlassen hatten, hätten sie beschlossen, Feuer zu legen, um diese zu beseitigen. Die Männer hätten mit einem Feuerzeug an mehreren Stellen Akten angezündet. Das Feuer habe auf Büromöbel und verschiedene Gebäudeteile übergegriffen. Dabei sei ein Sachschaden von mehr als 120.000 Euro entstanden.



Der 25-Jährige und der 16-Jährige hätten die Tat gestanden und angegeben, sich spontan und ohne weitere Planung zu der Tat entschlossen zu haben. Das Feuer hätten sie gelegt, um ihre Spuren zu beseitigen.



Das Jugendschöffengericht muss jetzt über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Einen Termin für die Hauptverhandlung gibt es noch nicht. Der 25-Jährige befindet sich seit seiner Festnahme in Haft. Gegen den 16-Jährigen wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen. Dieser wurde jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.