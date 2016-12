Nach räuberischem Diebstahl: Bundespolizei verhaftet gesuchte Diebe in Trier und Olzheim

Bundespolizisten haben am Freitagvormittag eine gesuchte Diebin am Hauptbahnhof Trier verhaftet. Das Amtsgericht Halberstadt hatte Untersuchungshaft gegen die 24-Jährige angeordnet, weil diese in dringendem Tatverdacht steht, gemeinsam mit zwei weiteren Tätern im Juni dieses Jahres Waren im Wert von 650 Euro unter Anwendung von Gewalt aus einem Geschäft in Halberstadt entwendet zu haben. Gegen die Täter läuft ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen räuberischen Diebstahls. Die Frau wurde in die JVA Zweibrücken gebracht.



Am selben Nachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei aus Prüm den Fahrer eines Autos auf dem Rastplatz Olzheim der B51. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Rumäne wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Hagen gesucht wurde. Der Mann konnte nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 450 Euro die Reise fortsetzen.