Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei sollen die beiden 23- und 26-Jährigen ihr 18-jähriges Opfer gegen 0 Uhr in der Kürenzer Straße mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Handys gezwungen haben. Anschließend seien sie geflüchtet.



Der 18-Jährige in der Verbandsgemeinde Trier-Land lebende Mann konnte die beiden Tatverdächtigen als Asylbegehrende identifizieren, die in der Unterkunft für Asylbegehrende in der Dasbachstraße leben. Polizeibeamte trafen die beiden Männer dort an. Einer der Tatverdächtigen führte das Handy des Opfers noch bei sich.



Die beiden 23 und 26 Jahre alten Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.