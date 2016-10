Nackt unter Frauen: Männer ziehen in der Trierer Europahalle blank - Dazu gibt's einen Heiratsantrag

volksfreund.de/fotos

Trier. Eintritt zwischen 40 und 60 Euro haben die fast 400 Frauen in der Europahalle gezahlt, um Männern beim Entkleiden zuzuschauen. Denn schließlich gibt sich frau das ganze Jahr über mit dem Spatz in der Hand zufrieden - der eigene Partner platziert seine Socken auf der Sofalehne, während er das Feinripp vor dem Fernseher anlässt.Die neun Jungs in der Europahalle jedoch haben erst gar keine Socken an - und die Unterhemden reißen sie sich von den muskulösen Leibern. Sie stehen für die Taube auf dem Dach, die die Ladys vom Zuschauerraum aus bewundern dürfen. Doch nicht nur das - hin und wieder wird eine von ihnen auf die Bühne geholt und darf sich unter dem Gekreische der restlichen Zuschauerinnen anjückeln lassen oder eine unbehaarte Männerbrust kraulen. Wo beim Anblick von manchen angedeuteten Sexpraktiken Feministinnen das Blut in den Adern gefrieren würde, zeigen die Mädels in der Halle: Uns gefällt’s. Denn die witzig-charmante Moderation, die akrobatisch hochwertigen und tänzerisch ansprechenden Darbietungen sind gekonnt und für die Ladys sexuell eher belustigend als belästigend. Dabei wird kein Frauentraum-Klischee ausgelassen: Bauarbeiter, Matrosen, Piloten und Streetgang-Prollpumpen tummeln sich auf der Bühne und sorgen für Schreie der Verzückung. Als auch noch Marc Terenzi auftritt, wächst die Begeisterung. Er erfüllt die Träume der anwesenden Romantikerinnen - also quasi aller Frauen (siehe auch Extra).Doch es geht auch heftiger: Cindy aus Hahn (23) hat das Event von ihren beiden 22-jährigen Freundinnen geschenkt bekommen. Auch sie wird auf die Bühne geholt, ein Stripper führt ihre Hand in seinen Slip - und schon wird die Taube auf dem Dach zum "Spatz in der Hand".Auch ein Rommé-Clübchen aus Kinheim an der Mosel sitzt im Publikum: Elke, Andrea, Alice, Gerhild und Bruni sind zwischen 47 und 63 Jahren alt. "Die Idee kam uns beim Traubenlesen." In der Hoffnung, noch Karten zu bekommen, hätten sich sich nach Trier aufgemacht. "Ansonsten wären wir halt essen gegangen", sagt Alice. Bereits nach der Pause sind die fünf völlig aufgekratzt. "Affengeil" und "gut, dass wir nicht essen waren, unseren Bauchmuskeln tut das Lachen viel besser", sind ihre Kommentare zur Show. Die Motivation für die 76-jährige Rosi aus Salmtal, Sixxpaxx zu besuchen: "jetzt oder nie!" Am Ende der Show sieht auch sie sehr glücklich aus.Wieder einmal wird während der Show eine junge Frau aus dem Publikum nach oben geholt - scheinbar wahllos. Doch als zwischen den Strippern ein bekleideter Mann auftritt, tobt der Saal, weil alle ahnen, was nun kommt: ein Heiratsantrag! Mit brechender Stimme fragt der Luxemburger Christian Mais (31) seine Lebensgefährtin Christina Ugen (29), ob sie ihn heiraten will. Lachend sagt sie Ja. Das Gekreische in der Halle wird jedem Justin-Bieber-Konzert gerecht, und auch einige der halbnackten Muskelmänner haben feuchte Augen. Nach dem Event erzählt Christian dem TV, dass er gar nicht so sicher war, ob Christina ihn heiraten wolle. "Sie hat immer gesagt, wenn ich sie frage, muss das was ganz Spezielles sein. Sie checkt immer alles sofort, was Romantisches hätte ich gar nicht versuchen brauchen, sie hätte sofort geahnt, was kommt." Zwei Freundinnen dienten als Lockvögel, so dass die Braut in spe bis zum Schluss keinen Verdacht schöpfte. Dass sein Auftritt Mut kostete, ist Christian anzumerken: "In der letzten Minute hinter der Bühne habe ich fast angefangen zu weinen." Nun ist er erleichtert: "Wir sind seit sieben Jahren zusammen, haben schon viele Höhen und Tiefen erlebt: Neben unserem Sohn macht das jetzt unser Glück perfekt!" kap