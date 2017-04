Nestwärme Trier sucht Zeitschenker in ganz Deutschland

Geschenkt: Zeit und Lebensfreude

Digitale Innovation aus Trier: Mit einem bundesweiten Pilotprojekt macht der Verein Nestwärme die gezielte ehrenamtliche Hilfe für Familien mit schwer kranken und behinderten Kindern einfacher. Auf dem Online-Portal www.meine-nestwärme.de können Eltern, die nach Unterstützung suchen, ihre konkreten Anfrage einstellen. Menschen, die helfen wollen, haben die Möglichkeit, sich auf einen konkreten Bedarf zu melden. Umgekehrt können „Zeitschenker“, wie Nestwärme ihre bundesweit derzeit 1800 ehrenamtlichen Helfer nennt, ihre Fähigkeiten und ihre Zeit unbürokratisch für Familien mit kranken Kindern anbieten. Auch Vereine, die sich für kranke Kinder engagieren, sollen durch das neue Angebot gezielt nach praktischer Hilfe suchen können.Die Formen der Unterstützung können dabei sehr vielfältig sein und reichen von der Hilfe beim Einkauf über handwerkliche Arbeiten bis zu Gitarrenunterricht oder Kinderbetreuung. Vorsitzende Petra Moske hofft auf den Erfolg des niedrigschwelligen Angebots: „Wir nehmen ehrenamtlich Interessierten und betroffenen Familien die Hürde, sich sozial zu engagieren beziehungsweise nach Unterstützung zu Fragen.“ Eine Begegnungsplattform wie diese sei zeitgemäß und ein Novum.Etwa 950?000 Familien und Alleinerziehende mit behinderten oder chronisch kranken Kindern leben derzeit in Deutschland. Die neue Online-Ehrenamtsbörse ist Teil der Digitalisierungsstrategie, mit der Nestwärme auch dem akuten Fachkräftemangel im Bereich Kinderkrankenpflege begegnen will. Das Projekt „Zeitschenken“ wird ausschließlich durch Spenden- und Fördermittel finanziert.Klaus und Karina Bergmann haben sich immer ein zweites Kind gewünscht. Leon sollte einen Bruder oder ein Schwesterchen bekommen. Als vor zwei Jahren Chiara zur Welt kam, schien dennoch zunächst eine Welt zusammenzubrechen. Das Mädchen ist schwer krank, behindert, und auf intensive Pflege angewiesen. „Trotzdem ist Chiara unser Sonnenschein“, sagt Mutter Karina.Weil die Großeltern aber weit entfernt wohnen, gibt es immer wieder Situationen, in denen Klaus und Karina Hilfe von außen gebrauchen könnten. So wie an diesem Samstag, an dem der handwerklich wenig begabte Mann ein neues Kinderbett aufbauen will, während seine Frau sich um die Kinder kümmert.Auf der Online-Plattform www.meine-nestwärme.de beschreibt der gleichnamige Verein in einem kurzen Trickfilm, wie die innovative Ehrenamtsbörse in einem Fall wie bei der Familie Bergmann helfen kann: Bernd Wagner, Büroangestellter mit handwerklichem Geschick, liest auf dem Portal von dem Hilferuf der Familie, die im Nachbarort wohnt. Er bietet kurzfristig seine Hilfe an, die gerne angenommen wird und bei einem gemeinsamen Kaffee mit Kuchen endet, als mit vereinter Kraft das neue Kinderbett zusammengebaut ist.„Es geht hier um spontane und kurzfristige Hilfe“, sagt Anja Carron. „Unsere Zielgruppe sind Familien mit schwerkranken Kindern“, verdeutlicht die Juristin, die sich für den Verein Nestwärme darum kümmert, das Pilotprojekt bundesweit bekannt zu machen. Von dem Bedarf ist sie angesichts der 950?000 Familien und Alleinerziehenden mit behinderten oder chronisch kranken Kindern in Deutschland ebenso überzeugt wie Nestwärme-Vorsitzende Petra Moske.Den Bedarf habe es schon lange gegeben, betont sie. Dank der finanziellen Unterstützung mehrerer Filialen eines schwedischen Einrichtungshauses und der durch das Sozialunternehmen Helpteers.net bereitgestellten Software sei es nun möglich gewesen, dieses niedrigschwellige Angebot zu entwickeln.Es funktioniert ganz einfach: Familien, die Hilfe in Anspruch nehmen möchten, stellen ihre Gesuche auf der Plattform ein. Interessierte ehrenamtliche Helfer – Nestwärme nennt sie Zeitschenker – können entweder darauf regieren oder ihre Zeit, Kompetenz und ihr Talent gezielt anbieten.Dirk Hense sorgt als einer der Administratoren dafür, dass keine unseriösen Dinge auf dem neuen Portal passieren. „Wie groß das wird, können wir noch nicht absehen“, sagt der Diplom-Kaufmann, der seit 2013 im Nestwärme-Team eine wichtige Rolle spielt.Hense kennt auch die Helferinnen und Helfer, die in den anderen zehn Städten in Deutschland die Idee des Zeitschenkens verbreiten. 1800 ehrenamtliche Helfer hat der Verein laut eigenen Angaben bereits. In Trier bietet der Verein mit einem ambulanten Kinderkrankenpflegedienst, einer inklusiven Kinderkrippe, einer Fachberatungsstelle, der ambulanten Brückenpflege und dem Kinderhospizdienst weitere Angebote für schwerkranke Kinder und ihre Familien in Rheinland-Pfalz und im Saarland. 100 Frauen und Männer sind dafür angestellt, in ganz unterschiedlichen Arbeitsverträgen.Die neue, digitale Ehrenamtsagentur ermöglicht es auch Nestwärme-Teams in anderen Städten, ihre Projekte online vorzustellen und für Unterstützung zu werben. Verlinkt ist das Portal zudem mit der Hauptseite des Vereins, die sich ebenfalls in einem neuen und moderneren Gewand präsentiert. „Das ist Teil eines Digitalisierungsschubs“, sagt Dirk Hanse. Anja Carron verrät einen weiteren wichtigen Grund für die nun deutlich verbesserte Außenpräsentation: „Wir müssen wegen des großen Personalmangels, der besonders die Kinderkrankenpflege trifft, einfach neue Wege gehen.“Der Verein Nestwärme e. V. Deutschland entlastet, berät und begleitet seit 1999 Familien, die ihre schwerkranken Kinder zu Hause pflegen.Bundesweit engagieren sich in elf sogenannten Nestern im Rahmen des mehrfach ausgezeichneten Projekts „ZeitSchenken“ rund 1800 Ehrenamtliche als Familienpaten, Talent- und Kompetenz-Schenker.Seinen Sitz hat der Verein in Trier. In Rheinland-Pfalz und im Saarland unterstützt Nestwärme im Rahmen des Kinderkompetenzzentrums die Familien mit einem ambulanten Kinderkrankenpflegedienst, Kinderhospizdienst, einer Fachberatungsstelle mit Lotsenfunktion und in Trier mit der inklusiven Kinderkrippe.Mit der noch neuen ambulanten Brückenpflege schließt Nestwärme erstmals die Betreuungslücke von der Klinik nach Hause für pflegeintensive Kinder.