Neue Mosel-Weinkönigin Kathrin Hegner: Mit Leidenschaft und Sachverstand zur Krone (Fotos/Video)

Mehr zum Thema

Eine Demo vor der Europahalle? Trillerpfeifen, Transparente, Fähnchen: Alles deutet darauf hin. Doch beim näheren Hinsehen fällt auf: Einige der „Demonstrantinnen“ tragen Krönchen und die meisten der Herren Anzug und Krawatte. Hier wird die neue Mosel-Weinkönigin gewählt, und zahlreiche Fans der fünf Anwärterinnen sind angereist, um ihre jeweilige Favoritin zu unterstützen. Die Halle ist entsprechend festlich eingedeckt. Große runde Tische bieten Platz für 400 Personen. „Es gab noch weitaus mehr Interessenten, aber ausverkauft ist ausverkauft“, sagt Rolf Haxel, Präsident des Weinbauverbands Mosel dazu in seiner Begrüßungsansprache.Bereits am Nachmittag hatten die fünf Bewerberinnen in einer jeweils 15-minütigen Fachbefragung ihr Wein-Wissen unter Beweis stellen müssen. In der Abendveranstaltung präsentieren sich die jungen Frauen vor Publikum und bieten den 28 Mitgliedern der Jury die weiteren Kriterien für die Entscheidung. Dass diese bei den fünf Anwärterinnen nicht leicht fällt, liegt auf der Hand. Alle sind sympathisch, gut aussehend und verfügen über das nötige Fachwissen, das Amt einer Mosel-Weinkönigin zu repräsentieren.Die mitgereisten Fans haben viele Gründe, warum ausgerechnet ihre Favoritin den Posten bekommen sollte: „Wir haben zwei Jahre mit ihr als Prinzessinnen erlebt. Sie ist spontan und ein sehr offener Mensch“, sagen Angelina Junker und Corinna Simon aus Maring-Noviand beispielsweise über die 21-jährige Marie Jakoby. Die lautesten Fans indes hat Sarah Helm (26) aus Moselkern mitgebracht, die sie während der zu bewältigenden Aufgaben auf der Bühne aus dem Publikum mit Trillerpfeifen und Ratschen sowie Rufen unterstützen.Eine der Aufgaben besteht darin, den Unterschied zwischen Elbling, Riesling und Weißburgunder zu erkennen. Hier identifiziert die jüngste Teilnehmerin, die 19-jährige Hanna Gietzen aus Alf, auf Anhieb den Elbling, ohne ihn zu probieren. Bei einer weiteren Prüfung wird die Zeit gestoppt, die die Wein-Expertinnen benötigen, um Wein aus einem Fass in eine Flasche abzufüllen, zu verkorken, wieder zu entkorken und einzuschenken. Hier und da bricht der Korken, und die jungen Damen werden sichtlich nervöser. Zwischen einer Minute und über zwei Minuten liegen die Ergebnisse. Moderator Ludger Peters lockert die Kandidatinnen zwischen den einzelnen Aktionen auf, indem er zum Beispiel mit der 24-jährigen Anwärterin aus Trittenheim, Alina Scholtes, über deren stattliche Schuhsammlung plaudert.Das letzte Kriterium im Spiel um die Krone deckt die Spontanität und Kommunikationsfähigkeit ab. Es gilt, fünf vorgegebene Begriffe in eine 90-sekündige Rede einzubauen, bevor die 28 Jurymitglieder einzeln zur Urne schreiten. „Jede dieser fünf jungen Damen würde dieses Amt bestens ausfüllen“, betont Rolf Haxel, und so kommt es zu drei Wahlgängen, bis die Siegerin feststeht: Die 23-jährige Kathrin Hegner aus Waldrach geht als Siegerin hervor. „Ich kann das alles noch gar nicht richtig begreifen, das muss sich erstmal setzen“, erklärt sie dem TV und fügt hinzu: „Ich habe bis zum Schluss nicht damit gerechnet, aber ich habe die ganze Zeit mein Bestes gegeben.“ Auch ihre Oma Gabriele Schmidt (79) ist in der Europahalle dabei und „stolz und froh“, dass ihre Enkelin die Tradition in der Familie fortsetzt. „Meine Großeltern und auch ich selbst haben immer schon Wein gemacht.“ Doch auch für Marie Jakoby und Alina Scholtes gibt es Krönchen: Sie begleiten künftig die Mosel-Weinkönigin als Prinzessinnen.