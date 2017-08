Ninorta Bahno (27) übergibt am Mittwochabend die Krone der Trierer Weinkönigin an ihre Nachfolgerin Bärbel Ellwanger (23) . Die Veranstaltung findet auf der Festwiese vor dem Olewiger Kloster statt. Neben dem Musikverein Tarforst sind unter anderem Moderator Horst Schmidt, Winzerchef Peter Terges, Moselweinkönigin Lisa Schmitt und andere befreundete Weinmajestäten anwesend. Das Olewiger Weinfest selbst startet dann am Freitag; gegen 23 Uhr gibt’s das große Feuerwerk in den Weinbergen. Bericht folgt.