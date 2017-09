Neuer Chef fürs Finanzamt Trier

Sein Nachfolger, Michael Spira ist Jurist und steht seit 1991 im den Dienst der rheinland-pfälzischen Finanzverwaltung. Er durchlief zahlreiche Stationen innerhalb der Finanzverwaltung und begleitete zeitweise bereits das Amt des Vorstehers in Wittlich und Koblenz. In seiner letzten Funktion war er Gruppenleiter beim Landesamt für Steuern und ständiger Vertreter der Präsidentin.



Im Finanzamt Trier arbeiten 403 Bedienstete sowie 54 Auszubildende. Das Finanzamt Trier ist für 249.000 Einwohner zuständig. Über die eigene Bezirkszuständigkeit hinaus übernimmt es diverse Prüfzuständigkeiten für unterschiedliche Betriebsarten und beispielsweise auch Steuerfahndungs- und Strafsachenangelegenheiten. In dieser Woche erhielt er von Finanzministern Doris Ahnen seine Ernennu ngsurkunde.