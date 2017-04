Neuer Kulturdezernent der Stadt Trier: Thomas Schmitt vereidigt

Schmitt schwor „so wahr mir Gott helfe“ die gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen und hoffe, dass wir gemeinsam viel für die Stadt Trier erreichen können“, wandte sich der aus dem Saarland stammende Schmitt anschließend an Rat und Stadtvorstand. „Herzlich willkommen an Bord, auf eine gute Zusammenarbeit!“, begrüßte Leibe den neuen Kollegen. In der Bank des Stadtvorstandes durfte Schmitt allerdings noch nicht Platz nehmen: Seinen eigentlichen Dienst als Dezernent für Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Einzelhandel, Gastronomie, Landwirtschaft sowie Sicherheit und Ordnung beginnt der 43-Jährige am Dienstag, 18. April.