Noch immer Unklarheit über Klage gegen Cattenom

Noch liege nicht das von Rheinland-Pfalz und Saarland im vergangenen November bei einer Pariser Anwaltskanzlei in Auftrag gegebene Gutachten vor, dass feststellen soll, ob eine Klage Sinn macht und gegen wen geklagt werden müsste. Das sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Samstag im Trierer Rathaus.



Dort traf sie sich unter anderem mit dem Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe, dem Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz, dessen Merziger Kollegin Daniela Schlegel-Friedrich und dem Remicher Bürgermeister Henri Kox. Bei einem ersten Treffen hatten sich die Politiker im August vergangenen Jahres darauf verständigt, die Möglichkeit einer Klage zu prüfen. Zwei Monate später wurde das Gutachten in Auftrag gegeben. Leibe hatte das jetzige Treffen initiiert, um wie er sagt, "den Druck im Kessel aufrechtzuerhalten" .



Das Gutachten soll noch im Frühjahr vorliegen, sagte Höfken. Danach soll es noch ein Gutachten geben, über den technischen Stand des über 30 Jahre alten Kernkraftwerks, sagte Höfken. Damit scheint unwahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr eine Klage auf den Weg gebracht werden kann. Gleichzeitig soll weiter auf Diplomatie, Austausch mit den französischen Nachbarn und Überzeugungsarbeit, um die dortige Politik zum Umstieg auf alternative Energien zu überzeugen. Landrat Schartz verwies darauf, dass das Atomkraftwerk Cattenom auch ein Wirtschaftsfaktor im strukturschwachen Lothringen sei und daher nicht zu erwarten sei, dass Frankreich eine baldige Abschaltung der Anlage beschließen wird.



