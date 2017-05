Nostalgie pur auf der Schienenbusfahrt "rund um Trier"

Und die Fahrgäste, darunter viele Familien hatten großen Spaß. Denn die Fahrten per Triebwagen der DB-Baureihe VT führten auch über die Trierer Westtrasse, über die normalerweise ausschließlich Güterverkehr rollt.

Nach dem Start ging es zunächst über die Pfalzeler Brücke und auf der Eifelstrecke bis Speicher und von dort wieder zurück, aber ab Ehrang links der Mosel bis Zewen und über die Konzer Eisenbahnbrücke und Karthaus zurück zum Hauptbahnhof.

Alles in allem eine Tour mit einem spannenden Mix aus Nostalgie und vielen neuen Eindrücken.

Schienenbusse der VT 98-Reihe waren in der Region Trier bis in die 1990er Jahre im Einsatz und fuhren überwiegend auf inzwischen stillgelegten Nebenstrecken.