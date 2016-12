Nur noch ein freier Parkplatz in Trier - Besucher können kostenloses Park & Ride-Angebot nutzen

(Trier) In Trier ist am heutigen vierten Adventssamstag wieder so einiges los. Die Menschen strömen in die Stadt, um letzte Weihnachtseinkäufe zu erledigen oder den Weihnachtsmarkt zu besichtigen. Dementsprechend sieht die Parkplatzsituation aus. Unser Tipp: Wer heute noch in die Stadt will, sollte das kostenlose Park & Ride-Angebot nutzen.