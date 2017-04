Ostern ’97: Das Ende der Löwenbrauerei

Extra: DIE GESCHICHTE DER LÖWENBRAUEREI

Trier Es ist ein Thema, bei dem älteren Trierern das Herz blutet. Wehmütig blicken viele zurück auf die Trierer Löwenbrauerei und deren wunderschönen Biergarten, der an der Bergstraße in Trier-Ost lag. Unter 17 uralten Kastanien und einem Spitzahorn fanden Hunderte Gäste Platz. Geblieben von der Brauerei ist lediglich der Name Löwenbräu. Das immer noch erhältliche Bier stammt allerdings von der Karlsberg-Brauerei aus Homburg, die 1988 bei der Trierer Traditions-Brauerei eingestiegen war. Damit endete eine große Biertradition in Trier. Im 19. Jahrhundert hatte es noch 16 Braustätten in Trier gegeben, nach dem Ende der Caspary-Brauerei in Heiligkreuz und eben dem Aus für die Löwenbrauerei gab es bis 1998 kein Bier aus Trier mehr. Dann eröffnete Hans-Werner Kraft seine Hausbrauerei im Hotel-Restaurant Blesius Garten in Trier-Olewig. Mittlerweile ist 2013 mit Petrusbräu eine weitere Trierer Brauerei hinzukommen.Geblieben von der Brauerei und vom berühmten Brauereiausschank der Löwenbrauerei am Fuße des Petrisbergs, vom großen Saal und vom Biergarten sind lediglich die Kastanien, die seit 1996 unter Naturschutz stehen. Das gesamte Gebäudeensemble fiel dem Bagger zum Opfer. Der letzte Brauereibesitzer, Jürgen Mendgen, hatte die Gaststätte ursprünglich erhalten wollen - auch wenn dort schon seit dem 1. März 1993 kein eigenes Bier mehr gebraut wurde. Rund um das Biergarten-Grundstück baute das Immobilienunternehmen Triwo Eigentumswohnungen, ingesamt rund 175 Stück.Je mehr Wohnungen gebaut wurden, desto mehr rückten die ursprünglich auch von Triwo-Chef Peter Adrian geäußerten Pläne, den Gastronomiestandort zu erhalten, in den Hintergrund. Den Eigentümern oder Mietern sei das nicht zuzumuten, sagte Norbert Neuhaus 2001 dem Trierischen Volksfreund. Der ehemalige Trierer Wirtschaftsdezernent hatte als Geschäftsführer der Immobilienverwaltungs- und Beteiligungs-GmbH (IVB) angeheuert, die auf dem Gelände der Löwenbrauerei die "Residenz am Amphitheater" entwickelte. Das Grundstück hatte ursprünglich die Caritas Trägergesellschaft Trier (CTT) von der Triwo erworben, um dort eine Seniorenresidenz zu bauen. Pläne, die aber nie realisiert wurden. An Ostermontag 1997 jedenfalls, es war der 31. März, lief der Pachtvertrag von Wirt Eric Naunheim (heute Louisianna und Kasino) in der Löwenbrauerei aus. Eine große Party mit der Leiendecker-Bloas am 23. März hatte noch einmal viele Gäste zum Petrisberg gelockt. An Ostern musste Naunheim dann die Zapfhähne hochdrehen und die Gastronomie räumen. Unmittelbar nach Ostern rückten die Bagger an. Am 4. Mai fiel der markante Turm des einstigen Sudhauses. An Pfingsten 1997, Mitte Mai, war von der Löwenbrauerei nur mehr ein großer Trümmerhaufen übrig. Viele Trie rer verbinden mit der Löwenbrauerei nicht nur schöne Erinnerungen, sondern sie haben sich auch ganz handfeste Erinnerungen an die traditionsreiche Brauerei aufbewahrt. Bierdeckel, Gläser, Flaschen, Teile der Dekoration. kauft der aus Niedermennig stammende Braumeister Friedrich Mohr die Trierische Actienbrauerei, deren Betrieb seit 1887 ruht. Noch im selben Jahr beginnen Bierproduktion und Vertrieb unter dem neuen Namen Löwenbrauerei Trier Fr. Mohr.übernehmen die Söhne Fritz und Carl-Josef Mohr die Betriebsleitung. Zwischen den beiden Weltkriegen liegt der jährliche Bierausstoß zwischen 25 000 und 30 000 Hektolitern.scheidet Fritz Mohr aus der Firma aus. Nach 1945 bauen die neuen Gesellschafter Carl Mendgen (Schwager von Mohr) und seine Frau Else das weitgehend zerstörte Betriebsgelände wieder auf. Abwird am Petrisberg wieder gebraut. Amverunglückt Carl Mendgen tödlich, an seine Stelle tritt Braumeister Wilhelm Kaufmann. Der ständig wachsende Bierausstoß zwingt zur Expansion und zum Neubau von Gebäudeanlagen wie des Sudhauses 1965. In dieser Zeit liegt der Ausstoß der Brauerei bei rund 105 000 Hektolitern.Nach dem Tod von Direktor Kaufmann übernimmt Karl Bethge die Leitung der Brauerei und gibt siean seinen Neffen Jürgen Mendgen weiter. Der baut den Betrieb weiter aus, nimmt alkoholfreie Getränke ins Vertriebsprogramm auf und schließt Exklusivverträge mit Perrier und Rhenser ab. Die Bier-Angebotspalette wird um Maisel-Weizen und das selbst entwickelten Premium-Pils Petrisberger erweitert. Amverkauft Mendgen die Löwenbrauerei an den Karlsberg-Verbund. Amwird am Petrisberg zum letzten Mal Bier gebraut. Vier Jahre später schließt der Brauerei-Ausschank, und der Abrissbagger rollt an. Amfällt der Sudhaus- Turm, das weithin sichtbare Erkennungszeichen von Triers letzter Großbrauerei.