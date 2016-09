Personalrat verärgert über Informationsleck im Trierer Rathaus

Theater Trier. TV-Foto/Archiv: F. Vetter Foto: Friedemann Vetter (ClickMe)

(Trier) In einem offenen Brief an den Trierer Oberbürgermeister beklagt der Personalrat der Stadtverwaltung, dass immer wieder interne Informationen über Vorgänge am Trierer Theater an die Öffentlichkeit gelangen. Dossier zum Thema: Theater Trier