Philharmonisches Orchester Trier: Wer wird Nachfolger von Generalmusikdirektor Victor Puhl?

Ab Sommer 2018 wird ein neuer Generalmusikdirektor (GMD) das Philharmonische Orchester der Stadt Trier anführen. Der aktuelle GMD Victor Puhl wird seine Tätigkeit dann nach 10 Jahren in Trier auf eigenen Wunsch beenden. Auf der Suche nach einem Nachfolger wurden nach Mitteilung der Stadt Trier im Rahmen eines dreistufigen Auswahlverfahrens aus 127 Bewerbern drei Kandidaten zur letzten und entscheidenden Runde eingeladen. Jeder Kandidat wird dabei ein Sinfoniekonzert dirigieren.



Den Anfang macht Jochem Hochstenbach, der am 30. März das 6. Sinfoniekonzert dirigieren wird. Hochstenbach ist 1. Kapellmeister am Konzert Theater Bern. Zuvor arbeitete er von 2004 bis 2011 als 1. Kapellmeister, ab 2006/2007 zudem als Stellvertreter des GMD am Badischen Staatstheater Karlsruhe.



Roman Brogli-Sacher leitet das 7. Sinfoniekonzert am 27. April. Seit 2015 ist Brogli-Sacher Chefdirigent des Jiangsu Symphony Orchestra in Nanjing, China. Von 2000 bis 2015 dirigierte er das Orchester der Hansestadt Lübeck. Davon war er zwölf Jahre als Generalmusikdirektor und sieben Jahre zusätzlich als Operndirektor am Theater Lübeck tätig.



Ein weiteres Sinfoniekonzert wird Daniel Carter am 27. Mai dirigieren. Der gebürtige Australier Carter ist seit 2015 1. Kapellmeister am Theater Freiburg. Davor arbeitete er als Dirigent und musikalischer Assistent der Generalmusikdirektorin Simone Young an der Hamburgischen Staatsoper. Gastengagements führten ihn unter anderem zur Oper Köln und zum Münchener Kammerorchester.