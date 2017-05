Platz für Sportler und Aussteller

Warum ist eine Alternative zur Wolfsberghalle nötig?

Wie soll diese Alternative aussehen?

Welche Umbauten sind in der Messeparkhalle nötig?

Was kostet das?

Wie geht es jetzt weiter?

Trier In verschiedenen Gremien der Stadt Trier wird derzeit beraten, ob die Messeparkhalle künftig für Schul- und Vereinssport genutzt werden soll. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema.Das Dach weist immer wieder Löcher auf, die Fugen der Stahlbetonfertigteile der Außenwände sind beschädigt, die Lüftungsanlage ist außer Betrieb. Wasser dringt ein, was wiederum die Unterkonstruktion des Hallenbodens zersetzt: Die Liste der Mängel ist lang, die Halle "in einem sehr schlechten Zustand" (Helga Schneider-Gräfe, Leiterin des städtischen Amts für Schulen und Sport). Erst kürzlich musste die Wolfsberghalle für einige Tage geschlossen werden, weil die Trennvorhänge defekt waren und ein Sicherheitsrisiko darstellten.Laut Frank Simons, Leiter der Gebäudewirtschaft Trier, gehen die Probleme auf eine schlechte Bauausführung und -vorhaltung zurück. Das bedeutet: Über kurz oder lang wird die Halle für den Schul- und Vereinssport nicht mehr nutzbar sein. Sie muss entweder saniert oder neu gebaut werden. Favorisiert wird seitens der Stadt offenbar ein Neubau. Erstmals nennt die Verwaltung nun auch ein Datum, bislang war nur sehr vage von "mittelfristig" die Rede. Aus einer Vorlage für den Stadtrat geht hervor: "Ein mögliches Ziel ist, die Wolfsberghalle bis Ende 2020 neu zu bauen."Im Juli 2015 hatten die Stadtratsfraktionen der CDU, Bündnis 90/Die Grünen, UBT und FDP die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob die Messeparkhalle für Schulsport genutzt werden könne (der TV berichtete). Im Januar 2017 schloss sich der Stadtvorstand diesem Vorhaben an. Bei voller Auslastung der Integrierten Gesamtschule (IGS), die die Wolfsberghalle für ihren Schulsport nutzt, sind laut Verwaltung 134 Sportstunden pro Woche abzudecken. Es sei jedoch nicht möglich, diese Sportstunden im Falle einer Schließung der Wolfsberghalle auf andere erreichbare Hallen zu verteilen."Es gibt keine 1:1-Ausweichmöglichkeit", gesteht Schneider-Gräfe, bemerkt aber im Hinblick auf die Wolfsberghalle: "In Ermangelung einer besseren Alternative wollen wir gut vorbereitet sein auf diesen Zustand, der irgendwann auf uns zukommen wird."Doch auch die Messeparkhalle kann einen Wegfall der Sportstätte am Mariahof nicht komplett auffangen. Laut Verwaltung werden 30 Prozent des Sportunterrichts ausfallen - zum einen durch Veranstaltungen in der Messeparkhalle (2017: Messenutzung an 57 von 193 Schultagen), zum anderen müssen zehn Minuten Fahrtzeit für den einfachen Weg einkalkuliert werden. So kommt die Ratsvorlage zu dem Schluss, dass "zusätzlich Sportstunden in Schulsporthallen in der Umgebung hinzugezogen und dafür ein gesonderter Busverkehr eingerichtet werden müssen".Am Ersatzstandort müssen Ballsportarten und Geräteturnen möglich sein. Die Messeparkhalle müsste also mit (mobilen) Hallenböden ausgestattet werden. Zudem ist Lagerraum für die Unterbringung von Sportgeräten nötig. Bedacht werden muss auch, dass die Halle von einer integrativen Schule genutzt werden soll - deshalb müssen Umkleiden und Sanitärräume barrierefrei errichtet werden. Zudem muss die Beleuchtung ballwurfsicher hergestellt werden.Aus diesen Vorgaben ergibt sich nach Verwaltungsangaben der Bedarf für einen Anbau an die Messeparkhalle. Sie kann auch von den Vereinen genutzt werden, die bislang in der Wolfsberghalle spielen. "Für Turnierspiele soll die vorhandene mobile Tribünenanlage, die derzeit in den Hallen des ehemaligen Unternehmens Ehm untergebracht ist, aufgestellt und genutzt werden können", heißt es aus der Stadtverwaltung.Wolfgang Esser, Geschäftsführer der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH (MVG), der die Messeparkhalle gehört, plädiert ebenfalls für mobile Sportböden, da so beides, Messegeschäft und Schulsport, abgedeckt werden könnten: "Denn die Messen wollen wir ja nicht aufgeben."Bei einer Pressekonferenz hatte der Stadtvorstand vor gut drei Monaten noch von 500 000 Euro gesprochen, die benötigt werden, um die Halle nahe der Mosel zu ertüchtigen. Diese Summe dürfte nach TV-Informationen aber steigen - zumindest, wenn eine dauerhaftere Nutzung der Halle auf diese Weise ins Auge gefasst wird. Werden sanitäre Anlagen und Lagerflächen also an die Halle angebaut, wird es teurer. Geplant ist, dass die Stadt mit dem Bauherrn, der MVG, einen Mietvertrag abschließt und die Kosten für den Umbau so zurückzahlt.Derzeit wird laut Simons mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie geprüft, ob die Messeparkhalle für den Schul- und Vereinssport umgerüstet werden kann. "Das Ergebnis soll in fünf, sechs Wochen vorliegen." Der Schulträgerausschuss hat bereits zugestimmt, am heutigen Mittwoch wird die Vorlage im Dezernatsausschuss IV beraten. Entscheiden muss der Stadtrat.Sollte die MVG mit der Ertüchtigung der Halle beauftragt werden, soll die Messeparkhalle laut Verwaltung voraussichtlich ab Sommer 2018 genutzt werden.