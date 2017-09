Plötzlich macht es rums ... und in der Trierer Mühlenweg-Stützmauer klafft ein riesiges Loch

Es war gegen 22.15 Uhr am Mittwochabend, da hörte Jürgen Fring von seinem Arbeitszimmer aus ein grollendes "Rums". Er habe sich zunächst nichts dabei gedacht, sagt der 52-Jährige. Er wohnt am Mühlenweg, und der Sirzenicher Bach, der jenseits des Sträßchens durch die Schlucht fließt, gebe öfter seltsame Geräusche von sich. "Vor allem, wenn es stark geregnet hat und manchmal kleine Felsbrocken oder Äste mitgeschwemmt werden." Aber diesmal lag der Fall anders. Vor Frings Haus klaffte ein mehrere Quadratmeter großes Loch in der Straße.Erste Diagnose der Berufsfeuerwehr Trier, die schnell zur Stelle war: Straße und Wohnhaus von Bach unterspült. Erste Konsequenz: Mühlenweg gesperrt und Haus bis auf weiteres für unbewohnbar erklärt. Fring, seine Frau Anna (36) und Katze Lucy fanden für die Nacht Unterschlupf bei Cornel Böhning (50) auf der anderen Bachseite. Die sich von dort bei Tageslicht bietende Perspektive legt die Annahme einer völlig anderen Unglücksursache nahe. Von Unterspülung keine Spur.Jürgen Fring, der am Donnerstagmorgen wieder in sein Haus zurückdarf, nachdem ein Baustatiker Entwarnung gegeben hat, ist sich sicher: "Druck von innen hat die Stützmauer brechen lassen." Entstanden sei dieser Druck durch Oberflächenwasser, das aus Richtung Napoleonbrücke den Mühlenweg hinunterläuft, sich in einer Mulde sammelt und durch Risse in der Oberfläche versickert.Unscheinbare Ursache, mögliche große Auswirkung. So will Manfred Weber von den Stadtwerken (SWT) seinen Augen nicht trauen, als er das Mauerloch in Augenschein nimmt: "Das ist ja echt ein Ding", staunt der 57-jährige Elektromeister. Die unter dem Mühlenweg-Fahrbahn verlaufenden Mittelspannungs-Stromkabel haben zwar das Herausbrechen von Tonnen von Steinen, Erdreich und Teilen der Asphaltdecke überstanden, aber nun droht der noch über der klaffenden Lücke "schwebende" obere Teil der Stützmauer abzustürzen.Erste Maßnahme: Die Leitungen werden spannungsfrei geschaltet. Einen zunächst befürchteten drohenden Stromausfall für Alt-Pallien und die Hochschule schließt SWT-Sprecher Carsten Grasmück (39) später aus: "Das hätten installierte Schutzmechanismen verhindert."Ab Freitag wird der Mühlenweg zur Baustelle. Erst wollen die Stadtwerke ihre Leitungen provisorisch auf die andere Seite des Baches verlegen. Anschließend, so kündigte Rathaus-Sprecher Michael Schmitz (44) am späten Mittwochnachmittag an, werde das Tiefbauamt mit einem "kontrollierten Abriss" der maroden Stützmauer auf einer Länge von zehn Metern beginnen - auf Empfehlung eines externen Bodengutachters.Die insgesamt sechs Bewohner des oberen Mühlenwegs müssen bis zum Neubau des Mauerabschnitts mit Einschränkungen leben. Am Donnerstag durften sie ihre Autos aus der Problemzone herausmanövrieren. Nun ist das Sträßchen bis auf weiteres lediglich zu Fuß passierbar.