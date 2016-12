Polizei Trier macht Einbrecher dingfest - Vermutlich für viele Einbrüche verantwortlich

Nach eineDreiste Täter wurden von einem Zeugen beim Einbruch beobachtet – sofortige Fahndung führt zur Festnahme der 21 und 22 Jahre alten Einbrecher.Dienstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr: Ein Mann beobachtet in der Engelstraße einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Am helllichten Tag, wie schon mehrfach in jüngster Zeit in der Trierer City. Der Zeuge gibt an, zwei Männer beim Einstieg in eine Wohnung gesehen zu haben. Er ruft die Polizei.Die sofort eingeleitete Fahndung führt zur Feststellung beider Täter, die noch zu flüchten versuchen. Der Fluchtversuch endete jedoch schnell mit ihrer Festnahme im Bereich der Kloschinsky- / St. Mergener Straße. Hierbei will sich einer der Tatverdächtigen noch wehren, versucht zu fließen. Die Polizisten müssen Pfefferspray einsetzen.In einem Rucksack, den die beiden Männer dabei haben, finden die Beamten typische Einbruchswerkzeuge.Weil die Polizei weitere Zeugen sucht, liefert sie eine Beschreibung der Männer, die 21 und 22 Jahre alt sind. Einer der Täter ist etwa 185 cm groß und schlank, er trug eine dunkle Jogginghose der Marke Nike mit seitlichen Neonstreifen, ein graues Kapuzenshirt und eine grauschwarze Mütze. Er führte einen schwarzen Adidas-Rucksack und eine schwarze Adidas-Umhängetasche mit sich. Ein Dreitagebart lässt ihn als südländisch-arabischen Typ erscheinen - mit dieser Beschreibung hatte die Polizei bei vorhergehenden Taten auch die Einbrecher gesucht.Der zweite Täter ist mit etwa 165 cm auffallend kleiner. Er trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Jeans und eine dunkelblaue Kapuzenjacke mit Fellbesatz an der Mütze. Er führte einen schwarzen Rucksack mit „Puma-Emblem“ mit sich.Beide Männer sind nach Angaben der Polizei deutsche Staatsangehörige aus Trier und bereits mehrfach, auch einschlägig, vorbestraft.Die Festgenommenen wurden mit dem Ziel der Vorführung beim Haftrichter am heutigen Vormittag in das Polizeigewahrsam eingeliefert.Die Ermittlungen wurden durch die AG Bandendiebstahl der Kriminaldirektion Trier übernommen. Die Ermittler gehen zurzeit davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen für eine Vielzahl der in den vergangenen Wochen in der Trierer Innenstadt verübten Einbrüche in Wohnhäuser verantwortlich sind.In den vergangenen Tagen fanden drei weitere Einbruchsversuche statt, die gestern zur Anzeige gelangten und zu denen die Polizei weitere Zeugen sucht:In der Zeit von Samstag, 10 Dezember, 12 Uhr, bis Montag, 12. Dezember, 17 Uhr, hatten unbekannte Einbrecher erfolglos versucht, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Ludwig-Straße aufzuhebeln.Ein weiterer Versuch fand in der Zeit von 10. Dezember, 11 Uhr, bis 13. Dezember, 21.20 Uhr, in der Paulinstraße statt.Ein dritter Versuch scheiterte am gestrigen Dienstag, der laut Aussage der Geschädigten zwischen 7 und 17.45 Uhr stattgefunden haben muss.Die Staatsanwaltschaft Trier wird im Laufe des Vormittags die Vorführung der jungen Männer beim Haftrichter des Amtsgerichts Trier veranlassen und Haftbefehl beantragen.Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2144 oder -2290 oder unter kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de zu melden.